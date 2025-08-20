Menu
Menu Busca quarta, 20 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funsat oferta 200 vagas para operador de caixa nesta quarta-feira

A Fundação também realiza 46ª edição do Emprega CG Super Quarta das 13h às 16h

20 agosto 2025 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anuncia 1.885 vagas de emprego, distribuídas em 148 profissões e ofertadas por 201 empresas de Campo Grande nesta quarta-feira (20), quando também ocorre a “Super Quarta” do Emprega CG, que chega à sua 46ª edição em 2025.

Entre os destaques do painel de vagas estão oportunidades para operador de caixa (200 postos), operador financeiro (40), auxiliar de logística (95), desossador (100), magarefe (100), além de funções como atendente de clínica médica, auxiliar administrativo, pedreiro, carpinteiro e consultor de vendas.

Das 13h às 16h, o Emprega CG – Super Quarta, contará com a participação do Assaí Atacadista, Grupo Mais e Brilhar Prestadora de Serviços. Durante a ação, analistas de Recursos Humanos das empresas estarão na agência para realizar triagens de currículos e entrevistas imediatas, com a meta de acelerar contratações.

Do total, 1.189 vagas não exigem experiência, ampliando as chances de inserção para trabalhadores em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado. Entre elas estão funções de ajudante de eletricista, auxiliar de armazenamento, auxiliar nos serviços de alimentação, peixeiro, montador de estruturas metálicas e repositor de mercadorias.

No atendimento exclusivo ao público PCD, realizado no Guichê 1 da Funsat, estão disponíveis 14 vagas, entre elas para auxiliar de produção, porteiro, empacotador à mão, auxiliar de escritório e agente de saneamento.

Os interessados podem buscar atendimento na sede da Funsat, das 7h às 17h, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

PMCG
Oportunidade
Funsat oferta mais de 1,2 mil vagas sem exigência de experiência prévia na Capital
Funtrab oferece 3.873 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul
Oportunidade
Funtrab oferece 3.873 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul
Mutirão leva oportunidades de emprego à Vila Popular
Oportunidade
Mutirão leva oportunidades de emprego à Vila Popular
Reprodução
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, auxiliar de operação e analista ambiental
Concurso do Tribunal de Contas de MS oferece até 80 vagas em cadastro de reserva
Oportunidade
Concurso do Tribunal de Contas de MS oferece até 80 vagas em cadastro de reserva
Beto Pereira, Presidente do Grupo Pereira
Oportunidade
Grupo varejista inaugura Universidade Corporativa para capacitar colaboradores e familiares
Super Feirão de empregos com 1.600 vagas ocorre no Aero Rancho nesta quinta-feira
Oportunidade
Super Feirão de empregos com 1.600 vagas ocorre no Aero Rancho nesta quinta-feira
Foto: Luiz Xuxa
Oportunidade
Funtrab tem 831 vagas de emprego para esta quarta-feira na Capital
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Oportunidade
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Funsat: Confira as mais de 2 mil vagas disponíveis nesta terça-feira
Oportunidade
Funsat: Confira as mais de 2 mil vagas disponíveis nesta terça-feira

Mais Lidas

Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Polícia
Mulher sai andando nua na rua após matar o pai e confessa crime: 'Me prostituía'
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Clima
INMET emite alerta de tempestade e vendaval para Mato Grosso do Sul
Junior é o principal suspeito do assassinato
Interior
Polícia divulga cartaz de procurado de suspeito de matar Vitória em Corumbá