Funsat oferta 200 vagas para operador de caixa nesta quarta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anuncia 1.885 vagas de emprego, distribuídas em 148 profissões e ofertadas por 201 empresas de Campo Grande nesta quarta-feira (20), quando também ocorre a “Super Quarta” do Emprega CG, que chega à sua 46ª edição em 2025.

Entre os destaques do painel de vagas estão oportunidades para operador de caixa (200 postos), operador financeiro (40), auxiliar de logística (95), desossador (100), magarefe (100), além de funções como atendente de clínica médica, auxiliar administrativo, pedreiro, carpinteiro e consultor de vendas.

Das 13h às 16h, o Emprega CG – Super Quarta, contará com a participação do Assaí Atacadista, Grupo Mais e Brilhar Prestadora de Serviços. Durante a ação, analistas de Recursos Humanos das empresas estarão na agência para realizar triagens de currículos e entrevistas imediatas, com a meta de acelerar contratações.

Do total, 1.189 vagas não exigem experiência, ampliando as chances de inserção para trabalhadores em busca do primeiro emprego ou de recolocação no mercado. Entre elas estão funções de ajudante de eletricista, auxiliar de armazenamento, auxiliar nos serviços de alimentação, peixeiro, montador de estruturas metálicas e repositor de mercadorias.

No atendimento exclusivo ao público PCD, realizado no Guichê 1 da Funsat, estão disponíveis 14 vagas, entre elas para auxiliar de produção, porteiro, empacotador à mão, auxiliar de escritório e agente de saneamento.

Os interessados podem buscar atendimento na sede da Funsat, das 7h às 17h, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também