Funsat oferta 2.050 vagas de emprego neste fim de mês

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.050 oportunidades de emprego nesta sexta-feira (28). A agência fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para analista administrativo (1); assistente de vendas (12); atendente de padaria (23); auxiliar de cozinha (26); auxiliar de linha de produção (85); confeiteiro (3); cozinheiro (2); eletricista (3); frentista (5); magarefe (40); motorista de caminhão-betoneira (2); operador de caixa (163); padeiro (3), entre outros.



Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, estão disponíveis 1.221 postos de emprego em áreas como açougueiro (8); ajudante de carga e descarga de mercadoria (13); atendente de lanchonete (57); auxiliar de limpeza (102); auxiliar nos serviços de alimentação (155); repositor em supermercados (165) e servente de obras (56), por exemplo.



Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 24 oportunidades exclusivas: assistente administrativo (1); auxiliar de estoque (1); atendente de lojas (2); repositor de mercadorias (2); auxiliar de linha de produção (8); e ainda 10 vagas operador de telemarketing ativo e receptivo.



A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira as vagas no link https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/

