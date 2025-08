Funsat oferta 2.125 vagas; destaque é para auxiliar de limpeza

Dentre as mais de 2.1 mil vagas de emprego ofertadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) nesta terça-feira (5), o destaque vai para auxiliar nos serviços de limpeza, com 133 oportunidades.



O auxiliar de limpeza ajuda a executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente, coletando o lixo. Conforme o portal Salario.com, a média da remuneração em Mato Grosso do Sul é R$ 1.585 a R$ 2.500.



Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para açougueiro (46 vagas), ajudante de motorista (2), auxiliar de logística (115), auxiliar de produção (100), desossador (100), magarefe (100), auxiliar de magarefe (100), operador de empilhadeira (6) e motorista entregador (15). Também há oportunidades para alimentador de linha de produção, analista administrativo, atendente de padaria, entre outras.

Sem experiência a Funsat oferta 1.335 vagas de perfil aberto, com destaque para funções como operador de caixa (244 vagas), repositor de mercadorias (98), coletor de lixo (20), ajudante de estruturas metálicas (10), auxiliar de cozinha (7), jardineiro (2) e servente de obras (4).

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), há 10 vagas disponíveis, incluindo funções como auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (1), atendente de lojas (1) e agente de saneamento (1).



A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço. Confira as vagas no link.

