Funsat oferta 92 vagas de emprego para PcD em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.276 vagas de emprego em Campo Grande nesta quarta-feira (21), com oportunidades distribuídas em 116 funções, incluindo postos para quem não exige experiência, PCD e temporários. O atendimento na agência ocorre das 7h às 16h, por ordem de chegada.

Entre os destaques do dia, estão vagas para Operador de caixa (165), Repositor de mercadorias (99), Auxiliar de limpeza (100), Auxiliar de linha de produção (88), Auxiliar de confecção (80) e Atendente de lojas e mercados (68). Também aparecem com volume expressivo Operador de telemarketing ativo (50), Auxiliar nos serviços de alimentação (48) e Servente de obras (17).

Para quem busca o primeiro emprego ou recolocação sem experiência, são 913 vagas em 60 funções, com ênfase em Operador de caixa (150), Repositor de mercadorias (95), Auxiliar de limpeza (75), Auxiliar de linha de produção (68) e Atendente de lanchonete (32).

Há ainda 92 vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD), concentradas principalmente em Auxiliar de confecção (80), além de Vigilante (10). Já as oportunidades temporárias somam 42 vagas, com chances para Auxiliar de limpeza (14), Garçom (10), Engenheiro civil (8), Ajudante de carga e descarga de mercadoria (5) e Classificador de grãos (5).

Os interessados devem comparecer à Fundação Social do Trabalho (Funsat), em Campo Grande, munidos de documentos pessoais e carteira de trabalho (física ou digital).

A Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, para atualizar o cadastro e consultar as vagas, das 7h às 16h. Informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

