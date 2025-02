Funsat oferta 955 vagas para o primeiro emprego e 55 para PcD

Com a oferta de emprego em 231 empresas de Campo Grande, a Fundação Social do Trabalho (Funsat), funciona das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, em Campo Grande.

São 1.951 oportunidades no total, das quais 995 postos de emprego que não exigem experiência, em áreas como auxiliar de logística (3); padeiro (3); repositor em supermercados (172); servente de obras (56) e vendedor interno (2), por exemplo.



Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 23 oportunidades exclusivas: assistente administrativo (1); auxiliar administrativo (1); auxiliar de estoque (1); atendente de lojas (2); auxiliar de linha de produção (8) e operador de telemarketing ativo e receptivo (10).



A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/ .



