Funsat oferta mais de 1,2 mil vagas de emprego nesta quinta-feira

A Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat) retoma seu atendimento regular nesta quinta-feira (13), das 7h às 16h, com novas oportunidades de emprego em 179 empresas. Estão sendo oferecidas 1.231 vagas distribuídas entre 147 profissões. Para se candidatar, é necessário que o trabalhador tenha seu cadastro atualizado no sistema da Funsat.

A maioria das vagas abertas é destinada à contratação de novos colaboradores para programas de treinamento remunerado. Entre as vagas em "perfil aberto", destacam-se: assistente bilíngue (1 vaga), atendente de lanchonete (37 vagas), auxiliar de cozinha (26 vagas), auxiliar operacional de logística (1 vaga), frentista (3 vagas), operador de caixa (85 vagas) e repositor de mercadorias (40 vagas).

Além disso, há vagas em diversas áreas, incluindo: açougueiro (15 vagas), alimentador de linha de produção (10 vagas), atendente de cafeteria (6 vagas), auxiliar administrativo (25 vagas), auxiliar de limpeza (147 vagas), consultor de vendas (20 vagas), eletricista de instalações (2 vagas) e estoquista (22 vagas).

A Funsat também disponibiliza 50 vagas prioritárias para pessoas com deficiência (PCD), com oportunidades para as funções de auxiliar administrativo (2 vagas), auxiliar de limpeza (3 vagas), empacotador à mão (5 vagas) e 40 vagas para auxiliar de confecção. Essas vagas podem ser consultadas no Guichê 1, localizado no piso térreo da Fundação.

Para mais informações, acompanhe as redes sociais da Funsat no Instagram (@funsat.cg) e no Facebook (buscando por "Funsatcampograndems"). Também é possível esclarecer dúvidas e fazer sugestões pelo telefone (67) 4042-0585, ramais 5837 e 4841.

