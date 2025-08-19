Menu
Oportunidade

Funsat oferta mais de 1,2 mil vagas sem exigência de experiência prévia na Capital

Ao todo são 2.012 oportunidades ofertadas através de 197 empresas

19 agosto 2025 - 07h30Sarah Chaves
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 1.225 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande nesta terça-feira (19), destinadas a candidatos sem experiência. Essas oportunidades abrangem diferentes áreas e são ideais para quem está em busca do primeiro emprego ou deseja mudar de ramo.

Entre as opções, estão vagas para ajudante de açougueiro, alimentador de linha de produção, operador de bomba de concreto, repositor de mercadorias e vendedor externo, além de diversas outras oportunidades em setores variados.

Ao todo são  2.012 vagas de emprego disponíveis ofertadas através de 197 anunciantes que recrutam para 146 diferentes profissões. 

Além disso, a Funsat também oferece vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). São 14 oportunidades, que incluem funções como auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, empacotador à mão, porteiro, atendente de lojas e almoxarife.

Para se candidatar a essas vagas, é necessário estar com o cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Os interessados podem obter mais informações e se inscrever diretamente no Guichê 1 da Funsat, que fica na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Também é possível entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800 ou acompanhar as oportunidades através do perfil oficial da Funsat.

