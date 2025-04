Funsat oferta mais de 1.9 mil vagas, com destaque para operador de caixa e pedreiro

No último dia útil da semana a Funsat oferece 1.971 vagas disponíveis na intermediação do órgão nesta quarta-feira (16), em 173 profissões diferentes. Para operador de caixa são 199 postos e 98 para pedreiros. já com experiência.

Outras oportunidades são para analista de Marketing (2 postos), analista de Recursos Humanos (1 posto), armador de estrutura de concreto armado (10 postos), assistente de vendas (13 postos), assistente administrativo (8 postos), atendente de padaria (25 postos), auxiliar de cozinha (20 postos), auxiliar de linha de produção (65 postos), carpinteiro (96 postos), cuidador de idosos (4 postos), gerente de produção (1 posto).

Enquanto 1.189 oportunidades não exigem experiência, entre elas, açougueiro (13 postos), auxiliar de contabilidade (2 postos), frentista (4 postos), repositor em supermercados (165 postos), servente de obras (57 postos), técnico de Sistema de Automação Industrial (1 posto), além de quatro vagas para vendedor interno na modalidade.

Já, exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência, o órgão informa 23 anúncios, de oito atividades: assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10), repositor em supermercados (5), repositor de mercadorias (2), vendedor interno (1).

A Funsat atende das 7h às 17h na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Para concorrer a alguma das seleções, é preciso que o candidato atualize o cadastro no sistema e realize o procedimento do “filtro de vagas”.

