Funsat oferta mais de 200 vagas para auxiliar de limpeza

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) anuncia 2.050 vagas ofertadas por 182 empresas de Campo Grande nesta quarta-feira (18), com destaque para auxiliar de limpeza (260), operador de caixa (240) e auxiliar nos Serviços de Alimentação (111). Os interessados devem comparecer com documentos e carteira de trabalho na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O atendimento funciona das 7h às 17h.

A relação da data que inclui assistente de vendas (2 postos), atendente de balcão (36 postos), auxiliar administrativo (1 posto), auxiliar de armazenamento (10 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (111 postos), jardineiro (4 postos), servente de obras (8 postos), além de cinco vagas pra vendedor de serviços.

Quanto as oportunidades que não exigem experiência para a contratação, a Fundação pontua 1.442 anúncios, e seis destaques. Lista que engloba procuras por açougueiro (2 postos), auxiliar de cozinha (6 postos), estoquista (4 postos), operador de Telemarketing Ativo (10 postos), repositor de mercadorias (293 postos), e ainda três vagas para vendedor interno na modalidade.

Prioritários ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são cinco captações, para atividades como, agente de saneamento, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, e para vendedor interno.

O telefone para contato é o (67) 4042-0585/Ramal 5800.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também