Funsat oferta mais de 200 vagas para auxiliar nos serviços de alimentação na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta no expediente desta quinta-feira (5), um total de 1.777 vagas de trabalho em Campo Grande.

Os destaques são para açougueiro (33), atendente de lanchonete (50), auxiliar de limpeza (108), auxiliar nos serviços de alimentação (231), eletricista de instalações (3), faturista (2), fiscal de caixa (3), motorista de caminhão (5), operador de caixa (257) e uma vaga para recepcionista de hotel.

Ao todo, 186 empresas, buscam por mão de obra por meio da Funsat e para concorrer a uma entrevista, é preciso que o candidato esteja com o cadastro atualizado no órgão.

Das oportunidades, 1.294 vagas são para pessoas sem experiência nas funções de ajudante de eletricista (1), auxiliar administrativo (2), eletricista auxiliar (3), jardineiro (4), operador de processo de produção (100), repositor em supermercados (199) e vendedor de serviços (5).

Já para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são 11 vagas disponíveis nesta data: agente de saneamento (1), assistente administrativo (5), auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (1), porteiro (1) e vendedor interno (1).

O horário de atendimento da Fundação é das 7h às 17h, sem intervalo. A Agência de Empregos da Funsat fica no piso térreo do prédio localizado na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

