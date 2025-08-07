Funsat oferta mais de 260 vagas para operador de caixa na Capital

Com oferta de 2.116 vagas de trabalho nesta quinta-feira (7), a Fundação Social do Trabalho (Funsat), traz destaques para operador de caixa (261), retalhador de carne (100), magarefe (100), operador de telemarketing ativo (101), operador de processo de produção (100), desossador (100) e auxiliar de operação (100).

Ao todo são 136 funções apontadas em 206 empresas, que fazem a captação das vagas. Mais de 1,3 mil vagas são para profissionais ainda sem experiência.



O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h.

Confira as vagas:

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 136 FUNÇÕES Total Açougueiro 46 Agente de pátio 2 Agente de saneamento 11 Ajudante de açougueiro (comércio) 13 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 11 Ajudante de eletricista 4 Ajudante de estruturas metálicas 10 Ajudante de motorista 2 Ajudante de pintor de produção 1 Alimentador de linha de produção 15 Analista ambiental 1 Analista de estoque 1 Analista fiscal (economista) 1 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Assistente administrativo 1 Assistente bilíngüe 2 Assistente de vendas 6 Atendente de balcão 28 Atendente de cafeteria 1 Atendente de farmácia – balconista 9 Atendente de lanchonete 1 Atendente de lojas 5 Atendente de lojas e mercados 19 Atendente de padaria 20 Atendente do setor de frios e laticínios 9 Auxiliar administrativo 4 Auxiliar de armazenamento 6 Auxiliar de barman 1 Auxiliar de cobrança 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de cozinha 30 Auxiliar de desenvolvimento infantil 2 Auxiliar de escritório 2 Auxiliar de escrituração fiscal 3 Auxiliar de estoque 4 Auxiliar de expedição 5 Auxiliar de laboratório de análises clínicas 1 Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 1 Auxiliar de limpeza 123 Auxiliar de linha de produção 36 Auxiliar de logística 116 Auxiliar de magarefe 100 Auxiliar de manutenção de edifícios 1 Auxiliar de manutenção predial 2 Auxiliar de operação 100 Auxiliar de pedreiro 3 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 55 Auxiliar técnico eletrônico 5 Balconista 1 Balconista de açougue 2 Bombista 3 Borracheiro 4 Camareira de hotel 2 Campeiro – na pecuária 1 Carpinteiro 7 Churrasqueiro 2 Coletor de lixo 20 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 28 Costureira de máquina overloque 2 Cozinheiro de restaurante 3 Cozinheiro geral 2 Cumim 4 Demonstrador de mercadorias 6 Desossador 100 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1 Eletricista de manutenção em geral 1 Empacotador, a mão 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 5 Empregado doméstico faxineiro 2 Encarregado de obras 1 Estoquista 4 Farmacêutico 2 Faturista 1 Fiscal de prevenção de perdas 13 Fonoaudiólogo em audiologia 1 Frentista 2 Garçom 8 Inspetor de qualidade 1 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7 Jardineiro 2 Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1 Magarefe 100 Manicure/pedicure 2 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 4 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Médico veterinário 1 Mestre de obras 1 Montador de andaimes (edificações) 3 Montador de elevadores e similares 1 Montador de estruturas metálicas 2 Motorista de caminhão 12 Motorista de caminhão betoneira 3 Motorista de caminhão-betoneira 4 Motorista entregador 15 Oficial de manutenção predial 1 Operador de bomba de concreto 6 Operador de caixa 261 Operador de centro de controle ( sinterização) 1 Operador de empilhadeira 6 Operador de movimentação e armazenamento de carga 3 Operador de processo de produção 100 Operador de telemarketing ativo 101 Operador de telemarketing receptivo 3 Operador de vendas (lojas) 4 Operador financeiro 40 Padeiro 1 Pedreiro 7 Profissional de educação física na saúde 12 Publicitário 2 Recepcionista de consultório médico ou dentário 1 Repositor – em supermercados 39 Repositor de mercadorias 112 Retalhador de carne 100 Servente de limpeza 30 Servente de obras 10 Soldador 4 Supervisor comercial 1 Técnico de enfermagem 2 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico eletricista 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Técnico em radiologia e imagenologia 1 Técnico em segurança do trabalho 3 Tecnólogo em automação 1 Trabalhador rural 1 Vendedor de comércio varejista 7 Vendedor de serviços 3 Vendedor interno 10 Vendedor pracista 9 Total Geral 2116

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 71 FUNÇÕES Total Açougueiro 23 Agente de pátio 2 Agente de saneamento 11 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 9 Ajudante de eletricista 4 Ajudante de estruturas metálicas 10 Alimentador de linha de produção 15 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Assistente bilíngüe 2 Assistente de vendas 5 Atendente de balcão 26 Atendente de lanchonete 1 Atendente de lojas 5 Atendente de lojas e mercados 10 Atendente de padaria 14 Atendente do setor de frios e laticínios 9 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de armazenamento 5 Auxiliar de barman 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de cozinha 7 Auxiliar de desenvolvimento infantil 1 Auxiliar de escritório 2 Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 1 Auxiliar de limpeza 86 Auxiliar de linha de produção 28 Auxiliar de logística 95 Auxiliar de manutenção de edifícios 1 Auxiliar de operação 100 Auxiliar de pedreiro 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 53 Auxiliar técnico eletrônico 5 Balconista de açougue 2 Bombista 3 Borracheiro 1 Coletor de lixo 20 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 18 Cumim 2 Empacotador, a mão 2 Empregado doméstico faxineiro 2 Estoquista 3 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7 Jardineiro 2 Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1 Manicure/pedicure 2 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 4 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Montador de andaimes (edificações) 3 Montador de elevadores e similares 1 Montador de estruturas metálicas 2 Operador de bomba de concreto 6 Operador de caixa 238 Operador de centro de controle ( sinterização) 1 Operador de processo de produção 100 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de vendas (lojas) 2 Operador financeiro 40 Publicitário 2 Recepcionista de consultório médico ou dentário 1 Repositor – em supermercados 39 Repositor de mercadorias 108 Servente de limpeza 30 Servente de obras 4 Soldador 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Vendedor de comércio varejista 4 Vendedor interno 3 Vendedor pracista 4 Total Geral 1311

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 04 FUNÇÕES Total Agente de saneamento 1 Atendente de lojas 1 Auxiliar de limpeza 1 Empacotador, a mão 2 Total Geral 5

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIAS DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO Total Auxiliar de logística 33 Total Geral 33

