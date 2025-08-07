Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funsat oferta mais de 260 vagas para operador de caixa na Capital

Ao todo são 136 funções apontadas em 206 empresas

07 agosto 2025 - 07h30Sarah Chaves

Com oferta de 2.116 vagas de trabalho nesta quinta-feira (7), a Fundação Social do Trabalho (Funsat), traz destaques para operador de caixa (261), retalhador de carne (100), magarefe (100), operador de telemarketing ativo (101), operador de processo de produção (100), desossador (100) e auxiliar de operação (100).

Ao todo são 136 funções apontadas em 206 empresas, que fazem a captação das vagas. Mais de 1,3 mil vagas são para profissionais ainda sem experiência.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h.

Confira as vagas:

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS  
DESCRIÇÃO – 136 FUNÇÕES Total
Açougueiro 46
Agente de pátio 2
Agente de saneamento 11
Ajudante de açougueiro (comércio) 13
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 11
Ajudante de eletricista 4
Ajudante de estruturas metálicas 10
Ajudante de motorista 2
Ajudante de pintor de produção 1
Alimentador de linha de produção 15
Analista ambiental 1
Analista de estoque 1
Analista fiscal (economista) 1
Aprendiz de mecânica de manutenção 1
Assistente administrativo 1
Assistente bilíngüe 2
Assistente de vendas 6
Atendente de balcão 28
Atendente de cafeteria 1
Atendente de farmácia – balconista 9
Atendente de lanchonete 1
Atendente de lojas 5
Atendente de lojas e mercados 19
Atendente de padaria 20
Atendente do setor de frios e laticínios 9
Auxiliar administrativo 4
Auxiliar de armazenamento 6
Auxiliar de barman 1
Auxiliar de cobrança 1
Auxiliar de contabilidade 1
Auxiliar de cozinha 30
Auxiliar de desenvolvimento infantil 2
Auxiliar de escritório 2
Auxiliar de escrituração fiscal 3
Auxiliar de estoque 4
Auxiliar de expedição 5
Auxiliar de laboratório de análises clínicas 1
Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 1
Auxiliar de limpeza 123
Auxiliar de linha de produção 36
Auxiliar de logística 116
Auxiliar de magarefe 100
Auxiliar de manutenção de edifícios 1
Auxiliar de manutenção predial 2
Auxiliar de operação 100
Auxiliar de pedreiro 3
Auxiliar de pessoal 1
Auxiliar mecânico de refrigeração 2
Auxiliar nos serviços de alimentação 55
Auxiliar técnico eletrônico 5
Balconista 1
Balconista de açougue 2
Bombista 3
Borracheiro 4
Camareira de hotel 2
Campeiro – na pecuária 1
Carpinteiro 7
Churrasqueiro 2
Coletor de lixo 20
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 28
Costureira de máquina overloque 2
Cozinheiro de restaurante 3
Cozinheiro geral 2
Cumim 4
Demonstrador de mercadorias 6
Desossador 100
Eletricista de instalações 1
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1
Eletricista de manutenção em geral 1
Empacotador, a mão 2
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 5
Empregado doméstico  faxineiro 2
Encarregado de obras 1
Estoquista 4
Farmacêutico 2
Faturista 1
Fiscal de prevenção de perdas 13
Fonoaudiólogo em audiologia 1
Frentista 2
Garçom 8
Inspetor de qualidade 1
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7
Jardineiro 2
Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1
Magarefe 100
Manicure/pedicure 2
Mecânico de auto em geral 2
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de automóvel 1
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 4
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Médico veterinário 1
Mestre de obras 1
Montador de andaimes (edificações) 3
Montador de elevadores e similares 1
Montador de estruturas metálicas 2
Motorista de caminhão 12
Motorista de caminhão betoneira 3
Motorista de caminhão-betoneira 4
Motorista entregador 15
Oficial de manutenção predial 1
Operador de bomba de concreto 6
Operador de caixa 261
Operador de centro de controle ( sinterização) 1
Operador de empilhadeira 6
Operador de movimentação e armazenamento de carga 3
Operador de processo de produção 100
Operador de telemarketing ativo 101
Operador de telemarketing receptivo 3
Operador de vendas (lojas) 4
Operador financeiro 40
Padeiro 1
Pedreiro 7
Profissional de educação física na saúde 12
Publicitário 2
Recepcionista de consultório médico ou dentário 1
Repositor – em supermercados 39
Repositor de mercadorias 112
Retalhador de carne 100
Servente de limpeza 30
Servente de obras 10
Soldador 4
Supervisor comercial 1
Técnico de enfermagem 2
Técnico de refrigeração (instalação) 1
Técnico eletricista 1
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1
Técnico em radiologia e imagenologia 1
Técnico em segurança do trabalho 3
Tecnólogo em automação 1
Trabalhador rural 1
Vendedor de comércio varejista 7
Vendedor de serviços 3
Vendedor interno 10
Vendedor pracista 9
Total Geral 2116
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA  
DESCRIÇÃO – 71 FUNÇÕES Total
Açougueiro 23
Agente de pátio 2
Agente de saneamento 11
Ajudante de açougueiro (comércio) 3
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 9
Ajudante de eletricista 4
Ajudante de estruturas metálicas 10
Alimentador de linha de produção 15
Aprendiz de mecânica de manutenção 1
Assistente bilíngüe 2
Assistente de vendas 5
Atendente de balcão 26
Atendente de lanchonete 1
Atendente de lojas 5
Atendente de lojas e mercados 10
Atendente de padaria 14
Atendente do setor de frios e laticínios 9
Auxiliar administrativo 2
Auxiliar de armazenamento 5
Auxiliar de barman 1
Auxiliar de contabilidade 1
Auxiliar de cozinha 7
Auxiliar de desenvolvimento infantil 1
Auxiliar de escritório 2
Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas 1
Auxiliar de limpeza 86
Auxiliar de linha de produção 28
Auxiliar de logística 95
Auxiliar de manutenção de edifícios 1
Auxiliar de operação 100
Auxiliar de pedreiro 1
Auxiliar mecânico de refrigeração 2
Auxiliar nos serviços de alimentação 53
Auxiliar técnico eletrônico 5
Balconista de açougue 2
Bombista 3
Borracheiro 1
Coletor de lixo 20
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 18
Cumim 2
Empacotador, a mão 2
Empregado doméstico  faxineiro 2
Estoquista 3
Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7
Jardineiro 2
Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1
Manicure/pedicure 2
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 4
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Montador de andaimes (edificações) 3
Montador de elevadores e similares 1
Montador de estruturas metálicas 2
Operador de bomba de concreto 6
Operador de caixa 238
Operador de centro de controle ( sinterização) 1
Operador de processo de produção 100
Operador de telemarketing ativo 100
Operador de vendas (lojas) 2
Operador financeiro 40
Publicitário 2
Recepcionista de consultório médico ou dentário 1
Repositor – em supermercados 39
Repositor de mercadorias 108
Servente de limpeza 30
Servente de obras 4
Soldador 1
Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1
Vendedor de comércio varejista 4
Vendedor interno 3
Vendedor pracista 4
Total Geral 1311
QUANTIDADE DE VAGAS PCD  
DESCRIÇÃO – 04 FUNÇÕES Total
Agente de saneamento 1
Atendente de lojas 1
Auxiliar de limpeza 1
Empacotador, a mão 2
Total Geral 5
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIAS  
DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO Total
Auxiliar de logística 33
Total Geral 33

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Empresa abriu várias vagas
Oportunidade
Suzano realiza processos seletivos em quatro municípios de MS
'Super Quarta' da Funsat tem seleção dinâmica e 2.158 vagas abertas
Oportunidade
'Super Quarta' da Funsat tem seleção dinâmica e 2.158 vagas abertas
Habita CG oferece mais de R$ 4,5 milhões em subsídios para famílias conquistarem casa própria
Oportunidade
Habita CG oferece mais de R$ 4,5 milhões em subsídios para famílias conquistarem casa própria
Feirão da Funtrab oferece 205 vagas de emprego na Capital nos dias 6 e 7 de agosto
Oportunidade
Feirão da Funtrab oferece 205 vagas de emprego na Capital nos dias 6 e 7 de agosto
Funsat oferta 2.125 vagas; destaque é para auxiliar de limpeza
Oportunidade
Funsat oferta 2.125 vagas; destaque é para auxiliar de limpeza
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Mais de 3 mil vagas de emprego estão disponíveis em MS nesta semana
Capital abre inscrições para cursos gratuitos de manicure e informática para mulheres
Oportunidade
Capital abre inscrições para cursos gratuitos de manicure e informática para mulheres
Foto: PMCG
Oportunidade
Sextou com climinha de carteira assinada? Confira as vagas da Funsat na Capital
Foto: Funtrab
Oportunidade
Funtrab tem 682 vagas de emprego para esta quinta-feira na Capital; confira
Foto: Divulgação
Oportunidade
'Super Quarta' conta com 2.180 vagas de empregos disponíveis na Funsat

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS