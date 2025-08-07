Funsat oferta mais de 260 vagas para operador de caixa na Capital

|QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS
|
|DESCRIÇÃO – 136 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|46
|Agente de pátio
|2
|Agente de saneamento
|11
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|13
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|11
|Ajudante de eletricista
|4
|Ajudante de estruturas metálicas
|10
|Ajudante de motorista
|2
|Ajudante de pintor de produção
|1
|Alimentador de linha de produção
|15
|Analista ambiental
|1
|Analista de estoque
|1
|Analista fiscal (economista)
|1
|Aprendiz de mecânica de manutenção
|1
|Assistente administrativo
|1
|Assistente bilíngüe
|2
|Assistente de vendas
|6
|Atendente de balcão
|28
|Atendente de cafeteria
|1
|Atendente de farmácia – balconista
|9
|Atendente de lanchonete
|1
|Atendente de lojas
|5
|Atendente de lojas e mercados
|19
|Atendente de padaria
|20
|Atendente do setor de frios e laticínios
|9
|Auxiliar administrativo
|4
|Auxiliar de armazenamento
|6
|Auxiliar de barman
|1
|Auxiliar de cobrança
|1
|Auxiliar de contabilidade
|1
|Auxiliar de cozinha
|30
|Auxiliar de desenvolvimento infantil
|2
|Auxiliar de escritório
|2
|Auxiliar de escrituração fiscal
|3
|Auxiliar de estoque
|4
|Auxiliar de expedição
|5
|Auxiliar de laboratório de análises clínicas
|1
|Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas
|1
|Auxiliar de limpeza
|123
|Auxiliar de linha de produção
|36
|Auxiliar de logística
|116
|Auxiliar de magarefe
|100
|Auxiliar de manutenção de edifícios
|1
|Auxiliar de manutenção predial
|2
|Auxiliar de operação
|100
|Auxiliar de pedreiro
|3
|Auxiliar de pessoal
|1
|Auxiliar mecânico de refrigeração
|2
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|55
|Auxiliar técnico eletrônico
|5
|Balconista
|1
|Balconista de açougue
|2
|Bombista
|3
|Borracheiro
|4
|Camareira de hotel
|2
|Campeiro – na pecuária
|1
|Carpinteiro
|7
|Churrasqueiro
|2
|Coletor de lixo
|20
|Conferente de logística
|1
|Consultor de vendas
|28
|Costureira de máquina overloque
|2
|Cozinheiro de restaurante
|3
|Cozinheiro geral
|2
|Cumim
|4
|Demonstrador de mercadorias
|6
|Desossador
|100
|Eletricista de instalações
|1
|Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações)
|1
|Eletricista de manutenção em geral
|1
|Empacotador, a mão
|2
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|5
|Empregado doméstico faxineiro
|2
|Encarregado de obras
|1
|Estoquista
|4
|Farmacêutico
|2
|Faturista
|1
|Fiscal de prevenção de perdas
|13
|Fonoaudiólogo em audiologia
|1
|Frentista
|2
|Garçom
|8
|Inspetor de qualidade
|1
|Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados
|7
|Jardineiro
|2
|Líder de produção, no acabamento de chapas e metais
|1
|Magarefe
|100
|Manicure/pedicure
|2
|Mecânico de auto em geral
|2
|Mecânico de automóveis e caminhões
|2
|Mecânico de automóvel
|1
|Mecânico de manutenção de máquinas industriais
|4
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Médico veterinário
|1
|Mestre de obras
|1
|Montador de andaimes (edificações)
|3
|Montador de elevadores e similares
|1
|Montador de estruturas metálicas
|2
|Motorista de caminhão
|12
|Motorista de caminhão betoneira
|3
|Motorista de caminhão-betoneira
|4
|Motorista entregador
|15
|Oficial de manutenção predial
|1
|Operador de bomba de concreto
|6
|Operador de caixa
|261
|Operador de centro de controle ( sinterização)
|1
|Operador de empilhadeira
|6
|Operador de movimentação e armazenamento de carga
|3
|Operador de processo de produção
|100
|Operador de telemarketing ativo
|101
|Operador de telemarketing receptivo
|3
|Operador de vendas (lojas)
|4
|Operador financeiro
|40
|Padeiro
|1
|Pedreiro
|7
|Profissional de educação física na saúde
|12
|Publicitário
|2
|Recepcionista de consultório médico ou dentário
|1
|Repositor – em supermercados
|39
|Repositor de mercadorias
|112
|Retalhador de carne
|100
|Servente de limpeza
|30
|Servente de obras
|10
|Soldador
|4
|Supervisor comercial
|1
|Técnico de enfermagem
|2
|Técnico de refrigeração (instalação)
|1
|Técnico eletricista
|1
|Técnico em manutenção de equipamentos de informática
|1
|Técnico em radiologia e imagenologia
|1
|Técnico em segurança do trabalho
|3
|Tecnólogo em automação
|1
|Trabalhador rural
|1
|Vendedor de comércio varejista
|7
|Vendedor de serviços
|3
|Vendedor interno
|10
|Vendedor pracista
|9
|Total Geral
|2116