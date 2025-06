Funsat oferta mais de 300 vagas para operador de caixa na Capital

Com oportunidades em 124 ocupações diferentes nesta quarta-feira (25), o destaque da Fundação Social do Trabalho (Funsat), vai pagar as vagas de operador de caixa com 355 postos. Ao todo o órgão oferta 2.357 vagas. O atendimento é na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h.

A oferta inclui vagas no quadro geral por ajudante de motorista (1 posto), analista administrativo (1 posto), assistente de vendas (5 postos), atendente de padaria (38 postos), auxiliar de cozinha (14 postos), auxiliar de faturamento (2 postos), auxiliar de logística (30 postos), borracheiro (11 postos), encanador (5 postos), mecânico de automóvel (5 postos), e ainda duas vagas ativas para pedreiros.

Das 1.936 oportunidades que não exigem experiência estão, açougueiro (2 postos), ajudante de carga e descarga de mercadorias (31 postos), auxiliar de armazenamento (10 postos), fiscal na prevenção de perdas (1 posto), operador financeiro (40 postos), repositor de mercadorias (474 postos), além de cinco vagas para vendedor de serviços.

Exclusivos ao público PCD (Pessoa com Deficiência) a data reserva quatro triagens, para funções como agente de saneamento, almoxarife, assistente administrativo e auxiliar de limpeza. Chances de colocação disponíveis apenas ao trabalhador que estiver com o cadastro em dia na Fundação. Confira as vagas:

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 124 FUNÇÕES Total Açougueiro 50 Agente de pátio 1 Agente de saneamento 1 Agente rodoviário 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 15 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 31 Ajudante de estruturas metálicas 11 Ajudante de motorista 1 Ajudante de padeiro 1 Alimentador de linha de produção 15 Almoxarife 1 Analista administrativo 1 Analista de recursos humanos 2 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Armador de ferragens na construção civil 3 Assistente administrativo 1 Assistente de governanta 2 Assistente de vendas 5 Atendente de balcão 19 Atendente de farmácia – balconista 19 Atendente de lanchonete 51 Atendente de lojas 2 Atendente de padaria 38 Atendente do setor de frios e laticínios 1 Auxiliar administrativo 3 Auxiliar de armazenamento 11 Auxiliar de costura 1 Auxiliar de cozinha 14 Auxiliar de desenvolvimento infantil 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de estoque 9 Auxiliar de faturamento 2 Auxiliar de instalação (equipamentos de rádio) 1 Auxiliar de laboratório de análises clínicas 1 Auxiliar de limpeza 335 Auxiliar de linha de produção 52 Auxiliar de logística 30 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de marceneiro 2 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros 1 Auxiliar de orientação educacional 3 Auxiliar de pedreiro 2 Auxiliar de pessoal 3 Auxiliar de prótese dentária 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 116 Auxiliar técnico eletrônico 5 Balconista 1 Balconista de açougue 5 Bombeiro hidráulico 4 Borracheiro 11 Campeiro – na pecuária 1 Carpinteiro 4 Coletor de lixo 20 Confeiteiro 2 Conferente de carga e descarga 1 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1 Consultor de vendas 16 Costureira de máquina overloque 3 Costureiro na confecção em série 50 Cozinheiro geral 3 Cuidador em saúde 5 Cumim 4 Eletricista de instalações 3 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Empacotador, a mão 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 4 Empregado doméstico faxineiro 4 Empregado doméstico diarista 1 Encanador 5 Engenheiro de segurança do trabalho 1 Estoquista 7 Farmacêutico 2 Faturista 1 Fiscal de prevenção de perdas 24 Fiscal de transporte rodoviário 1 Frentista 2 Garçom 2 Inspetor de qualidade 2 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7 Jardineiro 2 Lavador de pratos 4 Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1 Mecânico de automóvel 5 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Mecânicos de veículos automotores 1 Montador de elevadores e similares 1 Montador de equipamentos eletrônicos (instalações de sinalização) 10 Motofretista 1 Motorista de caminhão 6 Motorista entregador 5 Operador de caixa 355 Operador de empilhadeira 4 Operador de processo de produção 100 Operador de telemarketing ativo 101 Operador de vendas (lojas) 13 Operador financeiro 40 Pedreiro 2 Protético dentário 1 Recepcionista atendente 1 Recepcionista de consultório médico ou dentário 3 Recepcionista, em geral 1 Repositor – em supermercados 51 Repositor de mercadorias 479 Salgadeiro 1 Servente de limpeza 30 Servente de obras 8 Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 5 Soldador 3 Supervisor administrativo 2 Técnico agrícola 1 Técnico de enfermagem 2 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Tecnólogo em automação 1 Trabalhador rural 1 Vaqueiro 1 Vendedor de comércio varejista 2 Vendedor de serviços 13 Vendedor interno 12 Total Geral 2357

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 63 FUNÇÕES Total Açougueiro 2 Agente de pátio 1 Agente de saneamento 1 Agente rodoviário 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 31 Ajudante de estruturas metálicas 11 Alimentador de linha de produção 15 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Assistente de vendas 2 Atendente de balcão 19 Atendente de lanchonete 51 Atendente de lojas 2 Atendente de padaria 28 Auxiliar de armazenamento 10 Auxiliar de cozinha 6 Auxiliar de desenvolvimento infantil 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de estoque 4 Auxiliar de instalação (equipamentos de rádio) 1 Auxiliar de limpeza 309 Auxiliar de linha de produção 48 Auxiliar de logística 10 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros 1 Auxiliar de orientação educacional 3 Auxiliar de prótese dentária 1 Auxiliar mecânico de refrigeração 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 116 Auxiliar técnico eletrônico 5 Borracheiro 1 Coletor de lixo 20 Consultor de vendas 10 Costureiro na confecção em série 50 Cumim 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Empacotador, a mão 2 Empregado doméstico faxineiro 1 Estoquista 5 Fiscal de prevenção de perdas 1 Fiscal de transporte rodoviário 1 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7 Jardineiro 2 Lavador de pratos 4 Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Montador de elevadores e similares 1 Montador de equipamentos eletrônicos (instalações de sinalização) 10 Operador de caixa 293 Operador de processo de produção 100 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de vendas (lojas) 9 Operador financeiro 40 Recepcionista atendente 1 Repositor – em supermercados 51 Repositor de mercadorias 474 Servente de limpeza 30 Servente de obras 8 Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 5 Soldador 1 Técnico agrícola 1 Vendedor de serviços 5 Vendedor interno 2 Total Geral 1936

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 04 FUNÇÕES Total Agente de saneamento 1 Almoxarife 1 Assistente administrativo 1 Auxiliar de limpeza 1 Total Geral 4

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIAS DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO Total Cumim 1 Total Geral 1

