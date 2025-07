Funsat oferta mais de 300 vagas para operador de caixa na Capital

Com oferta de 1.980 vagas de trabalho nesta quinta-feira (17), a Fundação Social do Trabalho (Funsat), traz destaques para operador de caixa (307), repositor de mercadorias (280), operador de telemarketing ativo (101) e operador de processo de produção (100).

Ao todo são 130 funções apontadas em 201 empresas, que fazem a captação das vagas. Mais de 1,6 mil vagas são para profissionais ainda sem experiência.



O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h.

Confira as vagas

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 130 FUNÇÕES Total Açougueiro 56 Agente de pátio 1 Agente de saneamento 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 14 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 18 Ajudante de eletricista 4 Ajudante de estruturas metálicas 10 Ajudante de padeiro 1 Ajudante de pintor de produção 1 Alimentador de linha de produção 15 Almoxarife 1 Analista administrativo 1 Analista de recursos humanos 2 Analista fiscal (economista) 1 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Armador de ferragens na construção civil 3 Assistente de governanta 2 Assistente de vendas 7 Atendente de balcão 22 Atendente de farmácia – balconista 9 Atendente de lanchonete 51 Atendente de lojas 2 Atendente de lojas e mercados 16 Atendente de padaria 23 Atendente do setor de frios e laticínios 10 Auxiliar administrativo 10 Auxiliar de armazenamento 6 Auxiliar de cobrança 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de costura 1 Auxiliar de cozinha 36 Auxiliar de desenvolvimento infantil 1 Auxiliar de escrituração fiscal 2 Auxiliar de estoque 12 Auxiliar de expedição 4 Auxiliar de laboratório de análises clínicas 1 Auxiliar de limpeza 178 Auxiliar de linha de produção 56 Auxiliar de logística 65 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 2 Auxiliar de manutenção predial 2 Auxiliar de marceneiro 2 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de orientação educacional 3 Auxiliar de pedreiro 2 Auxiliar de pessoal 2 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 70 Auxiliar técnico eletrônico 5 Balconista 1 Balconista de açougue 5 Bombeiro hidráulico 4 Borracheiro 4 Camareira de hotel 2 Campeiro – na pecuária 1 Carpinteiro 4 Cartazeiro 2 Churrasqueiro 2 Coletor de lixo 20 Confeiteiro 2 Conferente de carga e descarga 1 Conferente de logística 1 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 1 Consultor de vendas 22 Costureira de máquina overloque 2 Cozinheiro geral 3 Cumim 9 Demonstrador de mercadorias 6 Eletricista de instalações 1 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1 Empacotador, a mão 4 Empregado doméstico nos serviços gerais 6 Empregado doméstico faxineiro 3 Estoquista 3 Farmacêutico 2 Faturista 1 Fiscal de prevenção de perdas 31 Fiscal de transporte rodoviário 1 Frentista 5 Garçom 8 Inspetor de qualidade 2 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7 Jardineiro 2 Lavador de pratos 10 Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 5 Mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de grama, roçadeiras, motosserras e similares 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 4 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Montador de andaimes (edificações) 3 Montador de elevadores e similares 1 Motorista de caminhão 12 Motorista de caminhão leve 1 Motorista entregador 16 Operador de bomba de concreto 1 Operador de caixa 307 Operador de centro de controle ( sinterização) 1 Operador de empilhadeira 6 Operador de processo de produção 100 Operador de telemarketing ativo 101 Operador de telemarketing receptivo 3 Operador de vendas (lojas) 8 Operador financeiro 40 Pedreiro 2 Pizzaiolo 4 Protético dentário 1 Publicitário 2 Recepcionista de consultório médico ou dentário 3 Recepcionista telefonista 1 Recepcionista, em geral 4 Repositor – em supermercados 48 Repositor de mercadorias 280 Servente de limpeza 30 Servente de obras 11 Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 5 Soldador 4 Supervisor administrativo 2 Supervisor comercial 1 Técnico de enfermagem 2 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Tecnólogo em automação 1 Trabalhador rural 1 Vaqueiro 1 Vendedor de comércio varejista 5 Vendedor de serviços 8 Vendedor interno 11 Vendedor pracista 9 Vistoriador de risco de auto 2 Total Geral 1980

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 67 FUNÇÕES Total Açougueiro 6 Agente de pátio 1 Agente de saneamento 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 18 Ajudante de eletricista 4 Ajudante de estruturas metálicas 10 Alimentador de linha de produção 15 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Assistente de vendas 7 Atendente de balcão 21 Atendente de lanchonete 51 Atendente de lojas 2 Atendente de lojas e mercados 7 Atendente de padaria 11 Atendente do setor de frios e laticínios 9 Auxiliar administrativo 7 Auxiliar de armazenamento 5 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de cozinha 10 Auxiliar de desenvolvimento infantil 1 Auxiliar de estoque 2 Auxiliar de limpeza 144 Auxiliar de linha de produção 42 Auxiliar de logística 44 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de orientação educacional 3 Auxiliar mecânico de refrigeração 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 68 Auxiliar técnico eletrônico 5 Borracheiro 1 Coletor de lixo 20 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 18 Cumim 7 Empacotador, a mão 4 Empregado doméstico faxineiro 1 Estoquista 1 Fiscal de prevenção de perdas 2 Fiscal de transporte rodoviário 1 Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados 7 Jardineiro 2 Lavador de pratos 10 Líder de produção, no acabamento de chapas e metais 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 4 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Montador de andaimes (edificações) 3 Montador de elevadores e similares 1 Operador de bomba de concreto 1 Operador de caixa 247 Operador de centro de controle ( sinterização) 1 Operador de processo de produção 100 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de vendas (lojas) 4 Operador financeiro 40 Publicitário 2 Repositor – em supermercados 48 Repositor de mercadorias 414 Servente de limpeza 30 Servente de obras 8 Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 5 Soldador 1 Vendedor de comércio varejista 4 Vendedor de serviços 5 Vendedor interno 3 Vendedor pracista 4 Vistoriador de risco de auto 2 Total Geral 1615

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 04 FUNÇÕES Total Agente de saneamento 1 Almoxarife 1 Empacotador, a mão 2 Recepcionista, em geral 3 Total Geral 7

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIAS DESCRIÇÃO – 02 FUNÇÕES Total Auxiliar de logística 33 Cumim 1 Total Geral 34

