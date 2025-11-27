Menu
Funsat oferta mais de 900 vagas para candidatos sem experiência em Campo Grande

O atendimento na Funsat ocorre na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h

27 novembro 2025 - 07h30Sarah Chaves

A Funsat anuncia 1.299 vagas de emprego nesta quinta-feira (27) para candidatos com cadastro atualizado no Sine. Entre as vagas que não exigem experiência estão, assistente administrativo (2), assistente de vendas (4), atendente de lanchonete (34), atendente de lojas e mercados (42), auxiliar de cozinha (18), desossador (3) e lavador de ônibus (8).

Há também 921 vagas voltadas à captação de candidatos sem experiência, distribuídas entre ajudante de obras (2), auxiliar de armazenamento (5), auxiliar de limpeza (79), frentista (9), leiturista (3), motorista de ônibus urbano (10) e repositor de mercadorias (94).

Para o público PCD são oferecidas vagas de empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (2) e auxiliar administrativo (2).

As vagas podem ser consultadas no Guichê 1 da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h. 

