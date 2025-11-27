Funsat oferta mais de 900 vagas para candidatos sem experiência em Campo Grande

A Funsat anuncia 1.299 vagas de emprego nesta quinta-feira (27) para candidatos com cadastro atualizado no Sine. Entre as vagas que não exigem experiência estão, assistente administrativo (2), assistente de vendas (4), atendente de lanchonete (34), atendente de lojas e mercados (42), auxiliar de cozinha (18), desossador (3) e lavador de ônibus (8).

Há também 921 vagas voltadas à captação de candidatos sem experiência, distribuídas entre ajudante de obras (2), auxiliar de armazenamento (5), auxiliar de limpeza (79), frentista (9), leiturista (3), motorista de ônibus urbano (10) e repositor de mercadorias (94).

Para o público PCD são oferecidas vagas de empacotador à mão (5), auxiliar de limpeza (2) e auxiliar administrativo (2).

As vagas podem ser consultadas no Guichê 1 da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também