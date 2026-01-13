Menu
Menu Busca terça, 13 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Oportunidade

Funsat oferta mais de 900 vagas sem exigência de experiência nesta terça-feira

As oportunidades estão distribuídas entre funções operacionais, técnicas e temporárias

13 janeiro 2026 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou a abertura de 1.210 vagas de emprego nesta terça-feira (13), resultado de parceria com 119 empresas da Capital, contemplando 101 profissões diferentes.

O destaque do dia é o grande volume de oportunidades para quem não tem experiência. Ao todo, 910 vagas são de perfil aberto, sem exigência de passagem anterior pela função. Entre as principais oportunidades estão operador de caixa (150), repositor de mercadorias (95), auxiliar de limpeza (75), atendente de lojas e mercados (68), telemarketing ativo (50) e atendente de lanchonete (33), ampliando as chances de quem busca o primeiro emprego.

Para profissionais com qualificação ou experiência comprovada, a Funsat disponibiliza outros 300 anúncios, muitos deles classificados como recrutamento de urgência, nos quais o conhecimento técnico é decisivo. Há vagas para engenheiro civil (8), fiscal de prevenção de perdas (28), açougueiro (11) e classificador de grãos (5). A agência também oferta 32 vagas temporárias e 13 oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), que contam com atendimento personalizado no Guichê 1.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, onde o atendimento para intermediação de mão de obra ocorre de forma ininterrupta, das 7h às 16h. É necessário apresentar documentos pessoais, como RG e CPF, além da Carteira de Trabalho. O painel completo e atualizado de vagas pode ser consultado no site da Prefeitura, em campogrande.ms.gov.br/funsat.

A Funsat atende na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, sem intervalo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Os profissionais vão atuar na Suzano
Oportunidade
Procurando emprego? Seletiva para motoristas de ônibus acontece nesta quarta na Funtrab
Não caia em fake! Funtrab alerta sobre falsos cursos e vagas de empregos para jovens
Oportunidade
Não caia em fake! Funtrab alerta sobre falsos cursos e vagas de empregos para jovens
Fotografias de exposições de arte realizadas pelo Naus em 2024
Oportunidade
Programa busca artistas visuais para circuito de exposições em Campo Grande
Poda preventiva realizada pela Energisa
Oportunidade
Energisa abre oportunidade de estágio para Campo Grande
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Veja mais no site da ALEMS: https://www.al.ms.gov.br/Noticias/144267/alems-publica-edital-de-concurso-com-remuneracao-inicial-de-ate-r-8-mil
Oportunidade
Inscrições para o concurso da Alems com salário de até R$ 8 mil começam nesta segunda
Funsat inicia a semana com mais de 1,2 mil vagas abertas
Oportunidade
Funsat inicia a semana com mais de 1,2 mil vagas abertas
Foto: PMCG
Oportunidade
Funsat lança curso intensivo para quem busca reposicionamento profissional
As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição
Oportunidade
Senac MS oferece mais de 240 vagas gratuitas para cursos técnicos na Capital
Fachada IFMS
Oportunidade
IFMS abre 960 vagas gratuitas em cursos de graduação pelo Sisu 2026
Foto: Divulgação
Oportunidade
Senac MS abre mais de 240 vagas gratuitas para cursos técnicos e de qualificação

Mais Lidas

Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/1/2026
Família morreu em grave acidente
Trânsito
Servidora do TJMS, marido e filho morrem em grave acidente em rodovia de SP