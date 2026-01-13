Funsat oferta mais de 900 vagas sem exigência de experiência nesta terça-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou a abertura de 1.210 vagas de emprego nesta terça-feira (13), resultado de parceria com 119 empresas da Capital, contemplando 101 profissões diferentes.

O destaque do dia é o grande volume de oportunidades para quem não tem experiência. Ao todo, 910 vagas são de perfil aberto, sem exigência de passagem anterior pela função. Entre as principais oportunidades estão operador de caixa (150), repositor de mercadorias (95), auxiliar de limpeza (75), atendente de lojas e mercados (68), telemarketing ativo (50) e atendente de lanchonete (33), ampliando as chances de quem busca o primeiro emprego.

Para profissionais com qualificação ou experiência comprovada, a Funsat disponibiliza outros 300 anúncios, muitos deles classificados como recrutamento de urgência, nos quais o conhecimento técnico é decisivo. Há vagas para engenheiro civil (8), fiscal de prevenção de perdas (28), açougueiro (11) e classificador de grãos (5). A agência também oferta 32 vagas temporárias e 13 oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), que contam com atendimento personalizado no Guichê 1.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, onde o atendimento para intermediação de mão de obra ocorre de forma ininterrupta, das 7h às 16h. É necessário apresentar documentos pessoais, como RG e CPF, além da Carteira de Trabalho. O painel completo e atualizado de vagas pode ser consultado no site da Prefeitura, em campogrande.ms.gov.br/funsat.

A Funsat atende na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, sem intervalo. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837.

