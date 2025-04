Funsat oferta mais de mil vagas sem exigência de experiência na Capital

Entre as mais de 1.8 mil vagas ofertadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) em Campo Grande nesta terça-feira (1°), 1.187 são para o primeiro emprego, que não exigem experiência prévia do trabalhador. Alguns destaques são açougueiro (5), ajudante de eletricista (4), atendente de lanchonete (51), auxiliar de linha de produção (71), operador de caixa (167), e também 171 vagas disponíveis para repositor de supermercados.

As vagas são oferecidas por 203 empresas de Campo Grande. Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são 20 anúncios, de quatro atividades: operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10), repositor em supermercados (5), assistente administrativo (3), e repositor de mercadorias, com duas vagas.

O expediente da Funsat abre às 7h e vai até às 17h, com atendimento na Agência de Empregos por distribuição de senhas, e pela ordem de chegada. Para concorrer em alguma das triagens, é preciso que o candidato(a) esteja com o cadastro atualizado no órgão.

Mais informações sobre a inclusão de empregabilidade, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, ligue para o telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800.

