Oportunidade

Funsat oferta vagas com destaque para açougueiro, atendente e auxiliar de limpeza

O atendimento da agência é realizado das 7h às 17h, sem intervalo para almoço

15 outubro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: UnsplashFoto: Unsplash  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferta nesta quarta-feira (15), 1.611 vagas de emprego em 159 ocupações diferentes em Campo Grande, com destaque para açougueiro (28 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (32), alimentador de linha de produção (25), atendente de lanchonete (28), auxiliar de limpeza (155), auxiliar de manutenção predial (3), confeiteira (4), desossador (4) e estoquista (22)

Sem exigência de experiência há oportunidades em 69 funções. Destaque para: ajudante de serralheiro (2 vagas), atendente de lojas (13), auxiliar de cozinha (24), auxiliar de expedição (2), consultor de vendas (15), frentista (7), operador de caixa (132) e operador financeiro (50).

O Painel Municipal de Empregabilidade desta data também registra 101 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades, estão: auxiliar de confecção (40 vagas), auxiliar de limpeza (28), auxiliar de linha de produção (7), carregador de caminhão (5), empacotador à mão (5), atendente de lojas (4), auxiliar administrativo (4), auxiliar de expedição (2), jardineiro (2), operador de empilhadeira (2), supervisor de logística (1) e analista de suporte de sistema (1).

Serviço

O atendimento da Agência de Intermediação é realizado das 7h às 17h, sem intervalo para almoço, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 4841.

Lista completa das vagas:

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS  
DESCRIÇÃO – 159 FUNÇÕES Total
Açougueiro 28
Açougueiro desossador 1
Agente de segurança 1
Ajudante de açougueiro (comércio) 3
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 32
Ajudante de churrasqueiro 2
Ajudante de eletricista 1
Ajudante de motorista 2
Ajudante de obras 6
Ajudante de pintor de produção 2
Ajudante de serralheiro 5
Alimentador de linha de produção 25
Alinhador veicular 2
Almoxarife 1
Analista de gestão de estoque 1
Analista de recursos humanos 1
Analista de suporte 2
Analista de suporte de sistema 1
Assistente bilíngüe 1
Assistente de contadoria fiscal 1
Assistente de vendas 1
Atendente barista 10
Atendente de balcão 3
Atendente de cafeteria 1
Atendente de clínica  médica 2
Atendente de farmácia – balconista 26
Atendente de lanchonete 38
Atendente de lojas 23
Atendente de lojas e mercados 15
Atendente de mesa 1
Atendente de padaria 5
Atendente do setor de frios e laticínios 3
Auxiliar administrativo 6
Auxiliar contábil 1
Auxiliar de armazenamento 7
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de cozinha 43
Auxiliar de escrituração fiscal 1
Auxiliar de estoque 2
Auxiliar de expedição 3
Auxiliar de lavanderia 16
Auxiliar de limpeza 155
Auxiliar de linha de produção 75
Auxiliar de logística 2
Auxiliar de manutenção predial 3
Auxiliar de mecânico de autos 1
Auxiliar de operação 5
Auxiliar de padeiro 8
Auxiliar financeiro 2
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4
Auxiliar nos serviços de alimentação 25
Babá 1
Banhista de animais domésticos 2
Borracheiro 3
Carregador (armazém) 13
Carregador de caminhão 5
Carregador e descarregador de caminhões 4
Chefe de cozinha 1
Coletor de lixo 20
Confeiteiro 4
Conferente de carga e descarga 4
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 16
Costureira de máquina overloque 2
Costureira em geral 34
Cumim 1
Descarnador de couros e peles, à maquina 2
Desossador 4
Divisor de cortes em matadouro 2
Eletricista de instalações 2
Eletricista de instalações de veículos automotores 1
Eletricista de manutenção industrial 2
Empacotador, a mão 5
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 2
Empregado doméstico  arrumador 1
Empregado doméstico  faxineiro 1
Encanador 5
Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) 5
Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2
Estoquista 22
Fiel de depósito 4
Fiscal de caixa 1
Fiscal de prevenção de perdas 8
Fisioterapeuta  do trabalho 1
Fisioterapeuta geral 1
Fonoaudiólogo em audiologia 1
Fonoaudiólogo geral 1
Frentista 10
Gerente comercial 3
Gerente de divisão comercial 1
Gerente de vendas 1
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5
Jardineiro 3
Lavadeiro, em geral 2
Lavador de carros 1
Lavador de veículos 1
Magarefe 5
Manobrista 4
Mecânico de auto em geral 2
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de automóvel 1
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Mecânico de motor a diesel 1
Motofretista 3
Motorista de ambulância 1
Motorista de caminhão 28
Motorista entregador 23
Oficial de manutenção predial 2
Operador de bomba de concreto 5
Operador de caixa 145
Operador de cobrança 1
Operador de empilhadeira 11
Operador de lavador de veículos 1
Operador de máquina de dobrar chapas 1
Operador de máquina de envasar líquidos 5
Operador de movimentação e armazenamento de carga 3
Operador de processo de produção 50
Operador de telemarketing ativo 100
Operador de telemarketing ativo e receptivo 2
Operador de transporte multimodal 1
Operador de vendas (lojas) 10
Operador financeiro 50
Passador de roupas em geral 1
Pedreiro 12
Peixeiro (comércio varejista) 4
Perfumista 2
Perito assistente (contador) 1
Pintor de obras 2
Pizzaiolo 1
Promotor de vendas 19
Recepcionista bilíngüe 1
Recepcionista de consultório médico ou dentário 3
Repositor – em supermercados 41
Repositor de mercadorias 83
Representante comercial autônomo 2
Retalhador de carne 4
Salgadeiro 1
Serralheiro 1
Servente de limpeza 3
Servente de obras 15
Soldador 3
Supervisor de carga e descarga 1
Supervisor de logística 1
Supervisor de vendas comercial 2
Tapeceiro de móveis 2
Técnico de refrigeração (instalação) 1
Técnico de suporte de ti 1
Técnico eletricista 1
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Tecnólogo em automação 1
Tecnólogo em segurança do trabalho 1
Tosador de animais domésticos 1
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4
Trabalhador rural 1
Vendedor de serviços 11
Vendedor interno 17
Vendedor pracista 2
Total Geral 1611
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA  
DESCRIÇÃO – 69 FUNÇÕES Total
Açougueiro 8
Ajudante de açougueiro (comércio) 1
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 21
Ajudante de eletricista 1
Ajudante de serralheiro 2
Alimentador de linha de produção 25
Analista de suporte de sistema 1
Assistente bilíngüe 1
Atendente barista 10
Atendente de balcão 2
Atendente de cafeteria 1
Atendente de farmácia – balconista 21
Atendente de lanchonete 36
Atendente de lojas 13
Atendente de lojas e mercados 15
Atendente de padaria 4
Atendente do setor de frios e laticínios 2
Auxiliar de armazenamento 7
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de cozinha 24
Auxiliar de expedição 2
Auxiliar de lavanderia 10
Auxiliar de limpeza 73
Auxiliar de linha de produção 71
Auxiliar de logística 2
Auxiliar de manutenção predial 2
Auxiliar de padeiro 7
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4
Auxiliar nos serviços de alimentação 22
Banhista de animais domésticos 2
Chefe de cozinha 1
Coletor de lixo 20
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 15
Costureira em geral 34
Cumim 1
Empacotador, a mão 5
Empregado doméstico  faxineiro 1
Estoquista 10
Fiel de depósito 2
Fiscal de prevenção de perdas 2
Frentista 7
Gerente comercial 3
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Jardineiro 3
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Motofretista 1
Motorista entregador 1
Oficial de manutenção predial 2
Operador de bomba de concreto 5
Operador de caixa 132
Operador de empilhadeira 2
Operador de processo de produção 50
Operador de telemarketing ativo 100
Operador de vendas (lojas) 10
Operador financeiro 50
Peixeiro (comércio varejista) 4
Promotor de vendas 15
Repositor – em supermercados 41
Repositor de mercadorias 72
Servente de limpeza 3
Soldador 1
Supervisor de logística 1
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Tosador de animais domésticos 1
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4
Vendedor de serviços 8
Vendedor interno 3
Vendedor pracista 2
Total Geral 1093
QUANTIDADE DE VAGAS PCD  
DESCRIÇÃO – 12 FUNÇÕES Total
Analista de suporte de sistema 1
Atendente de lojas 4
Auxiliar administrativo 4
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de expedição 2
Auxiliar de limpeza 28
Auxiliar de linha de produção 7
Carregador de caminhão 5
Empacotador, a mão 5
Jardineiro 2
Operador de empilhadeira 2
Supervisor de logística 1
Total Geral 101
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA  
DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO Total
Ajudante de churrasqueiro 2
Total Geral 2

