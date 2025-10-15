Funsat oferta vagas com destaque para açougueiro, atendente e auxiliar de limpeza

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferta nesta quarta-feira (15), 1.611 vagas de emprego em 159 ocupações diferentes em Campo Grande, com destaque para açougueiro (28 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (32), alimentador de linha de produção (25), atendente de lanchonete (28), auxiliar de limpeza (155), auxiliar de manutenção predial (3), confeiteira (4), desossador (4) e estoquista (22)

Sem exigência de experiência há oportunidades em 69 funções. Destaque para: ajudante de serralheiro (2 vagas), atendente de lojas (13), auxiliar de cozinha (24), auxiliar de expedição (2), consultor de vendas (15), frentista (7), operador de caixa (132) e operador financeiro (50).

O Painel Municipal de Empregabilidade desta data também registra 101 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades, estão: auxiliar de confecção (40 vagas), auxiliar de limpeza (28), auxiliar de linha de produção (7), carregador de caminhão (5), empacotador à mão (5), atendente de lojas (4), auxiliar administrativo (4), auxiliar de expedição (2), jardineiro (2), operador de empilhadeira (2), supervisor de logística (1) e analista de suporte de sistema (1).

Serviço

O atendimento da Agência de Intermediação é realizado das 7h às 17h, sem intervalo para almoço, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 4841.

Lista completa das vagas:

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 159 FUNÇÕES Total Açougueiro 28 Açougueiro desossador 1 Agente de segurança 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 3 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 32 Ajudante de churrasqueiro 2 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 2 Ajudante de obras 6 Ajudante de pintor de produção 2 Ajudante de serralheiro 5 Alimentador de linha de produção 25 Alinhador veicular 2 Almoxarife 1 Analista de gestão de estoque 1 Analista de recursos humanos 1 Analista de suporte 2 Analista de suporte de sistema 1 Assistente bilíngüe 1 Assistente de contadoria fiscal 1 Assistente de vendas 1 Atendente barista 10 Atendente de balcão 3 Atendente de cafeteria 1 Atendente de clínica médica 2 Atendente de farmácia – balconista 26 Atendente de lanchonete 38 Atendente de lojas 23 Atendente de lojas e mercados 15 Atendente de mesa 1 Atendente de padaria 5 Atendente do setor de frios e laticínios 3 Auxiliar administrativo 6 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de armazenamento 7 Auxiliar de confecção 40 Auxiliar de cozinha 43 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de estoque 2 Auxiliar de expedição 3 Auxiliar de lavanderia 16 Auxiliar de limpeza 155 Auxiliar de linha de produção 75 Auxiliar de logística 2 Auxiliar de manutenção predial 3 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de operação 5 Auxiliar de padeiro 8 Auxiliar financeiro 2 Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4 Auxiliar nos serviços de alimentação 25 Babá 1 Banhista de animais domésticos 2 Borracheiro 3 Carregador (armazém) 13 Carregador de caminhão 5 Carregador e descarregador de caminhões 4 Chefe de cozinha 1 Coletor de lixo 20 Confeiteiro 4 Conferente de carga e descarga 4 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 16 Costureira de máquina overloque 2 Costureira em geral 34 Cumim 1 Descarnador de couros e peles, à maquina 2 Desossador 4 Divisor de cortes em matadouro 2 Eletricista de instalações 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Eletricista de manutenção industrial 2 Empacotador, a mão 5 Empregado doméstico nos serviços gerais 2 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Encanador 5 Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) 5 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2 Estoquista 22 Fiel de depósito 4 Fiscal de caixa 1 Fiscal de prevenção de perdas 8 Fisioterapeuta do trabalho 1 Fisioterapeuta geral 1 Fonoaudiólogo em audiologia 1 Fonoaudiólogo geral 1 Frentista 10 Gerente comercial 3 Gerente de divisão comercial 1 Gerente de vendas 1 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5 Jardineiro 3 Lavadeiro, em geral 2 Lavador de carros 1 Lavador de veículos 1 Magarefe 5 Manobrista 4 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Mecânico de motor a diesel 1 Motofretista 3 Motorista de ambulância 1 Motorista de caminhão 28 Motorista entregador 23 Oficial de manutenção predial 2 Operador de bomba de concreto 5 Operador de caixa 145 Operador de cobrança 1 Operador de empilhadeira 11 Operador de lavador de veículos 1 Operador de máquina de dobrar chapas 1 Operador de máquina de envasar líquidos 5 Operador de movimentação e armazenamento de carga 3 Operador de processo de produção 50 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de telemarketing ativo e receptivo 2 Operador de transporte multimodal 1 Operador de vendas (lojas) 10 Operador financeiro 50 Passador de roupas em geral 1 Pedreiro 12 Peixeiro (comércio varejista) 4 Perfumista 2 Perito assistente (contador) 1 Pintor de obras 2 Pizzaiolo 1 Promotor de vendas 19 Recepcionista bilíngüe 1 Recepcionista de consultório médico ou dentário 3 Repositor – em supermercados 41 Repositor de mercadorias 83 Representante comercial autônomo 2 Retalhador de carne 4 Salgadeiro 1 Serralheiro 1 Servente de limpeza 3 Servente de obras 15 Soldador 3 Supervisor de carga e descarga 1 Supervisor de logística 1 Supervisor de vendas comercial 2 Tapeceiro de móveis 2 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de suporte de ti 1 Técnico eletricista 1 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Tecnólogo em automação 1 Tecnólogo em segurança do trabalho 1 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4 Trabalhador rural 1 Vendedor de serviços 11 Vendedor interno 17 Vendedor pracista 2 Total Geral 1611

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 69 FUNÇÕES Total Açougueiro 8 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 21 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de serralheiro 2 Alimentador de linha de produção 25 Analista de suporte de sistema 1 Assistente bilíngüe 1 Atendente barista 10 Atendente de balcão 2 Atendente de cafeteria 1 Atendente de farmácia – balconista 21 Atendente de lanchonete 36 Atendente de lojas 13 Atendente de lojas e mercados 15 Atendente de padaria 4 Atendente do setor de frios e laticínios 2 Auxiliar de armazenamento 7 Auxiliar de confecção 40 Auxiliar de cozinha 24 Auxiliar de expedição 2 Auxiliar de lavanderia 10 Auxiliar de limpeza 73 Auxiliar de linha de produção 71 Auxiliar de logística 2 Auxiliar de manutenção predial 2 Auxiliar de padeiro 7 Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4 Auxiliar nos serviços de alimentação 22 Banhista de animais domésticos 2 Chefe de cozinha 1 Coletor de lixo 20 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 15 Costureira em geral 34 Cumim 1 Empacotador, a mão 5 Empregado doméstico faxineiro 1 Estoquista 10 Fiel de depósito 2 Fiscal de prevenção de perdas 2 Frentista 7 Gerente comercial 3 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Jardineiro 3 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Motofretista 1 Motorista entregador 1 Oficial de manutenção predial 2 Operador de bomba de concreto 5 Operador de caixa 132 Operador de empilhadeira 2 Operador de processo de produção 50 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de vendas (lojas) 10 Operador financeiro 50 Peixeiro (comércio varejista) 4 Promotor de vendas 15 Repositor – em supermercados 41 Repositor de mercadorias 72 Servente de limpeza 3 Soldador 1 Supervisor de logística 1 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4 Vendedor de serviços 8 Vendedor interno 3 Vendedor pracista 2 Total Geral 1093

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 12 FUNÇÕES Total Analista de suporte de sistema 1 Atendente de lojas 4 Auxiliar administrativo 4 Auxiliar de confecção 40 Auxiliar de expedição 2 Auxiliar de limpeza 28 Auxiliar de linha de produção 7 Carregador de caminhão 5 Empacotador, a mão 5 Jardineiro 2 Operador de empilhadeira 2 Supervisor de logística 1 Total Geral 101

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO Total Ajudante de churrasqueiro 2 Total Geral 2

