Funsat oferta vagas com destaque para açougueiro, atendente e auxiliar de limpeza

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferta nesta quarta-feira (15), 1.611 vagas de emprego em 159 ocupações diferentes em Campo Grande, com destaque para açougueiro (28 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (32), alimentador de linha de produção (25), atendente de lanchonete (28), auxiliar de limpeza (155), auxiliar de manutenção predial (3), confeiteira (4), desossador (4) e estoquista (22)
Sem exigência de experiência há oportunidades em 69 funções. Destaque para: ajudante de serralheiro (2 vagas), atendente de lojas (13), auxiliar de cozinha (24), auxiliar de expedição (2), consultor de vendas (15), frentista (7), operador de caixa (132) e operador financeiro (50).
O Painel Municipal de Empregabilidade desta data também registra 101 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Entre as oportunidades, estão: auxiliar de confecção (40 vagas), auxiliar de limpeza (28), auxiliar de linha de produção (7), carregador de caminhão (5), empacotador à mão (5), atendente de lojas (4), auxiliar administrativo (4), auxiliar de expedição (2), jardineiro (2), operador de empilhadeira (2), supervisor de logística (1) e analista de suporte de sistema (1).
Serviço
O atendimento da Agência de Intermediação é realizado das 7h às 17h, sem intervalo para almoço, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Mais informações também podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 4841.
Lista completa das vagas:
|QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS
|DESCRIÇÃO – 159 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|28
|Açougueiro desossador
|1
|Agente de segurança
|1
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|3
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|32
|Ajudante de churrasqueiro
|2
|Ajudante de eletricista
|1
|Ajudante de motorista
|2
|Ajudante de obras
|6
|Ajudante de pintor de produção
|2
|Ajudante de serralheiro
|5
|Alimentador de linha de produção
|25
|Alinhador veicular
|2
|Almoxarife
|1
|Analista de gestão de estoque
|1
|Analista de recursos humanos
|1
|Analista de suporte
|2
|Analista de suporte de sistema
|1
|Assistente bilíngüe
|1
|Assistente de contadoria fiscal
|1
|Assistente de vendas
|1
|Atendente barista
|10
|Atendente de balcão
|3
|Atendente de cafeteria
|1
|Atendente de clínica médica
|2
|Atendente de farmácia – balconista
|26
|Atendente de lanchonete
|38
|Atendente de lojas
|23
|Atendente de lojas e mercados
|15
|Atendente de mesa
|1
|Atendente de padaria
|5
|Atendente do setor de frios e laticínios
|3
|Auxiliar administrativo
|6
|Auxiliar contábil
|1
|Auxiliar de armazenamento
|7
|Auxiliar de confecção
|40
|Auxiliar de cozinha
|43
|Auxiliar de escrituração fiscal
|1
|Auxiliar de estoque
|2
|Auxiliar de expedição
|3
|Auxiliar de lavanderia
|16
|Auxiliar de limpeza
|155
|Auxiliar de linha de produção
|75
|Auxiliar de logística
|2
|Auxiliar de manutenção predial
|3
|Auxiliar de mecânico de autos
|1
|Auxiliar de operação
|5
|Auxiliar de padeiro
|8
|Auxiliar financeiro
|2
|Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos)
|4
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|25
|Babá
|1
|Banhista de animais domésticos
|2
|Borracheiro
|3
|Carregador (armazém)
|13
|Carregador de caminhão
|5
|Carregador e descarregador de caminhões
|4
|Chefe de cozinha
|1
|Coletor de lixo
|20
|Confeiteiro
|4
|Conferente de carga e descarga
|4
|Conferente de logística
|1
|Consultor de vendas
|16
|Costureira de máquina overloque
|2
|Costureira em geral
|34
|Cumim
|1
|Descarnador de couros e peles, à maquina
|2
|Desossador
|4
|Divisor de cortes em matadouro
|2
|Eletricista de instalações
|2
|Eletricista de instalações de veículos automotores
|1
|Eletricista de manutenção industrial
|2
|Empacotador, a mão
|5
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|2
|Empregado doméstico arrumador
|1
|Empregado doméstico faxineiro
|1
|Encanador
|5
|Entregador de bebidas (ajudante de caminhão)
|5
|Enxugador e acabador na lavagem de veículos
|2
|Estoquista
|22
|Fiel de depósito
|4
|Fiscal de caixa
|1
|Fiscal de prevenção de perdas
|8
|Fisioterapeuta do trabalho
|1
|Fisioterapeuta geral
|1
|Fonoaudiólogo em audiologia
|1
|Fonoaudiólogo geral
|1
|Frentista
|10
|Gerente comercial
|3
|Gerente de divisão comercial
|1
|Gerente de vendas
|1
|Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações
|30
|Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos
|5
|Jardineiro
|3
|Lavadeiro, em geral
|2
|Lavador de carros
|1
|Lavador de veículos
|1
|Magarefe
|5
|Manobrista
|4
|Mecânico de auto em geral
|2
|Mecânico de automóveis e caminhões
|2
|Mecânico de automóvel
|1
|Mecânico de manutenção de máquinas industriais
|2
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Mecânico de motor a diesel
|1
|Motofretista
|3
|Motorista de ambulância
|1
|Motorista de caminhão
|28
|Motorista entregador
|23
|Oficial de manutenção predial
|2
|Operador de bomba de concreto
|5
|Operador de caixa
|145
|Operador de cobrança
|1
|Operador de empilhadeira
|11
|Operador de lavador de veículos
|1
|Operador de máquina de dobrar chapas
|1
|Operador de máquina de envasar líquidos
|5
|Operador de movimentação e armazenamento de carga
|3
|Operador de processo de produção
|50
|Operador de telemarketing ativo
|100
|Operador de telemarketing ativo e receptivo
|2
|Operador de transporte multimodal
|1
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Operador financeiro
|50
|Passador de roupas em geral
|1
|Pedreiro
|12
|Peixeiro (comércio varejista)
|4
|Perfumista
|2
|Perito assistente (contador)
|1
|Pintor de obras
|2
|Pizzaiolo
|1
|Promotor de vendas
|19
|Recepcionista bilíngüe
|1
|Recepcionista de consultório médico ou dentário
|3
|Repositor – em supermercados
|41
|Repositor de mercadorias
|83
|Representante comercial autônomo
|2
|Retalhador de carne
|4
|Salgadeiro
|1
|Serralheiro
|1
|Servente de limpeza
|3
|Servente de obras
|15
|Soldador
|3
|Supervisor de carga e descarga
|1
|Supervisor de logística
|1
|Supervisor de vendas comercial
|2
|Tapeceiro de móveis
|2
|Técnico de refrigeração (instalação)
|1
|Técnico de suporte de ti
|1
|Técnico eletricista
|1
|Técnico em instalação de sistemas ópticos
|10
|Tecnólogo em automação
|1
|Tecnólogo em segurança do trabalho
|1
|Tosador de animais domésticos
|1
|Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
|4
|Trabalhador rural
|1
|Vendedor de serviços
|11
|Vendedor interno
|17
|Vendedor pracista
|2
|Total Geral
|1611
|QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|DESCRIÇÃO – 69 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|8
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|1
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|21
|Ajudante de eletricista
|1
|Ajudante de serralheiro
|2
|Alimentador de linha de produção
|25
|Analista de suporte de sistema
|1
|Assistente bilíngüe
|1
|Atendente barista
|10
|Atendente de balcão
|2
|Atendente de cafeteria
|1
|Atendente de farmácia – balconista
|21
|Atendente de lanchonete
|36
|Atendente de lojas
|13
|Atendente de lojas e mercados
|15
|Atendente de padaria
|4
|Atendente do setor de frios e laticínios
|2
|Auxiliar de armazenamento
|7
|Auxiliar de confecção
|40
|Auxiliar de cozinha
|24
|Auxiliar de expedição
|2
|Auxiliar de lavanderia
|10
|Auxiliar de limpeza
|73
|Auxiliar de linha de produção
|71
|Auxiliar de logística
|2
|Auxiliar de manutenção predial
|2
|Auxiliar de padeiro
|7
|Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos)
|4
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|22
|Banhista de animais domésticos
|2
|Chefe de cozinha
|1
|Coletor de lixo
|20
|Conferente de logística
|1
|Consultor de vendas
|15
|Costureira em geral
|34
|Cumim
|1
|Empacotador, a mão
|5
|Empregado doméstico faxineiro
|1
|Estoquista
|10
|Fiel de depósito
|2
|Fiscal de prevenção de perdas
|2
|Frentista
|7
|Gerente comercial
|3
|Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações
|30
|Jardineiro
|3
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Motofretista
|1
|Motorista entregador
|1
|Oficial de manutenção predial
|2
|Operador de bomba de concreto
|5
|Operador de caixa
|132
|Operador de empilhadeira
|2
|Operador de processo de produção
|50
|Operador de telemarketing ativo
|100
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Operador financeiro
|50
|Peixeiro (comércio varejista)
|4
|Promotor de vendas
|15
|Repositor – em supermercados
|41
|Repositor de mercadorias
|72
|Servente de limpeza
|3
|Soldador
|1
|Supervisor de logística
|1
|Técnico em instalação de sistemas ópticos
|10
|Tosador de animais domésticos
|1
|Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
|4
|Vendedor de serviços
|8
|Vendedor interno
|3
|Vendedor pracista
|2
|Total Geral
|1093
|QUANTIDADE DE VAGAS PCD
|DESCRIÇÃO – 12 FUNÇÕES
|Total
|Analista de suporte de sistema
|1
|Atendente de lojas
|4
|Auxiliar administrativo
|4
|Auxiliar de confecção
|40
|Auxiliar de expedição
|2
|Auxiliar de limpeza
|28
|Auxiliar de linha de produção
|7
|Carregador de caminhão
|5
|Empacotador, a mão
|5
|Jardineiro
|2
|Operador de empilhadeira
|2
|Supervisor de logística
|1
|Total Geral
|101
|QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA
|DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO
|Total
|Ajudante de churrasqueiro
|2
|Total Geral
|2