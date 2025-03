Funsat oferta vagas em 160 ocupaÃ§Ãµes nesta sexta-feira

Com a semana chegando ao fim, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta nesta sexta-feira (21), um total de 1.893 vagas disponibilizadas por 195 empresas, que selecionam para 160 profissões diferentes. O horário de atendimento da Fundação é das 7h às 17h, sem intervalo. A Agência de Empregos fica localizado na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

A lista inclui oportunidades a quem atue como ajudante de eletricista (7 postos), analista administrativo (1 posto), atendente de padaria (23 postos), auxiliar de cozinha (29 postos), auxiliar de limpeza (129 postos), carpinteiro (95 postos), cuidador de idosos (4 postos), frentista (2 postos), magarefe (40 postos), operador de empilhadeira (5 postos), operador de caixa (149 postos), pedreiro (101 postos), entre outras 148 funções.

Na linha dos 1.161 anúncios, que não exigem experiência para a contratação, a Fundação aponta seis destaques. São recrutamentos urgências desta relação, que buscam atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar de topógrafo (1 posto), cumim (6 postos), oficial de manutenção (4 postos), trabalhador da suinocultura (4 postos) e ainda três anúncios para treinamento remunerado de vendedor interno.

Para o público PcD são 20 vagas, divididas em assistente administrativo, operador de telemarketing ativo e receptivo, repositor – em supermercados e repositor de mercadorias

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

