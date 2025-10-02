Funsat oferta vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha e motorista de caminhão

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece 1.370 vagas em 155 áreas diferentes, em 185 empresas parceiras. As vagas estão disponíveis na Agência de Intermediação da fundação, com encaminhamento exclusivo para quem tem cadastro ativo e atualizado no sistema.
O cadastro deve ser renovado a cada dois meses para garantir o acesso às vagas para açougueiro (17), atendente de farmácia (5), auxiliar de cozinha (34), esteticista (6), motorista de caminhão (23) e operador de caixa (122), entre outras.
São 946 vagas sem exigência de experiência, em 71 funções. As oportunidades incluem atendente de lojas (10), auxiliar administrativo (2), costureira (34), promotor de vendas (15) e repositor de supermercados (40).
Para pessoas com deficiência, há 98 vagas exclusivas, em funções como auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (28), carregador de caminhão (5) e operador de empilhadeira (2).
A Funsat está na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.
Veja o quadro completo de vagas:
|QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS
|DESCRIÇÃO – 155 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|17
|Açougueiro desossador
|1
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|4
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|32
|Ajudante de churrasqueiro
|2
|Ajudante de eletricista
|1
|Ajudante de motorista
|2
|Ajudante de obras
|6
|Ajudante de pintor de produção
|2
|Ajudante de serralheiro
|4
|Alimentador de linha de produção
|15
|Alinhador veicular
|2
|Almoxarife
|1
|Analista de recursos humanos
|1
|Analista de suporte
|2
|Analista de suporte de sistema
|1
|Aprendiz de mecânica de manutenção
|1
|Assistente bilíngüe
|1
|Assistente de contadoria fiscal
|1
|Assistente de vendas
|1
|Atendente barista
|10
|Atendente de balcão
|2
|Atendente de cafeteria
|1
|Atendente de farmácia – balconista
|5
|Atendente de lanchonete
|9
|Atendente de lojas
|17
|Atendente de lojas e mercados
|19
|Atendente de mesa
|2
|Atendente de padaria
|4
|Auxiliar administrativo
|8
|Auxiliar de armazenamento
|9
|Auxiliar de confecção
|40
|Auxiliar de cozinha
|34
|Auxiliar de escrituração fiscal
|1
|Auxiliar de estoque
|1
|Auxiliar de expedição
|3
|Auxiliar de lavanderia
|16
|Auxiliar de limpeza
|107
|Auxiliar de linha de produção
|72
|Auxiliar de manutenção predial
|3
|Auxiliar de mecânico de autos
|2
|Auxiliar de operação
|5
|Auxiliar de padeiro
|2
|Auxiliar de pessoal
|1
|Auxiliar financeiro
|1
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|13
|Babá
|1
|Banhista de animais domésticos
|2
|Bombista
|3
|Borracheiro
|3
|Carpinteiro
|3
|Carregador (armazém)
|13
|Carregador de caminhão
|5
|Carregador e descarregador de caminhões
|4
|Caseiro
|1
|Chefe de cozinha
|1
|Chefe de serviço de limpeza
|1
|Coletor de lixo
|20
|Confeiteiro
|4
|Conferente de logística
|1
|Consultor de vendas
|16
|Controlador de acesso
|1
|Costureira de máquina overloque
|2
|Costureira em geral
|34
|Cuidador de idosos
|1
|Cumim
|1
|Descarnador de couros e peles, à maquina
|2
|Divisor de cortes em matadouro
|2
|Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações)
|1
|Eletricista de instalações de veículos automotores
|1
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|2
|Empregado doméstico arrumador
|1
|Empregado doméstico faxineiro
|3
|Encanador
|2
|Encarregado de obras
|1
|Enxugador e acabador na lavagem de veículos
|1
|Esteticista
|6
|Estoquista
|22
|Farmacêutico
|2
|Faturista
|1
|Fiel de depósito
|2
|Fiscal de caixa
|1
|Fisioterapeuta do trabalho
|1
|Fisioterapeuta geral
|1
|Fonoaudiólogo em audiologia
|1
|Fonoaudiólogo geral
|1
|Gerente comercial
|3
|Gerente de divisão comercial
|1
|Gerente de vendas
|1
|Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações
|30
|Jardineiro
|2
|Lavadeiro, em geral
|2
|Lavador de carros
|1
|Manicure/pedicure
|2
|Manobrista
|2
|Mecânico de auto em geral
|2
|Mecânico de automóveis e caminhões
|2
|Mecânico de automóvel
|2
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Montador de estruturas metálicas
|2
|Motofretista
|2
|Motorista de caminhão
|23
|Motorista de caminhão betoneira
|3
|Motorista entregador
|11
|Oficial de manutenção predial
|2
|Operador de bomba de concreto
|5
|Operador de caixa
|122
|Operador de cobrança
|1
|Operador de empilhadeira
|9
|Operador de máquina de dobrar chapas
|1
|Operador de máquina de envasar líquidos
|5
|Operador de movimentação e armazenamento de carga
|3
|Operador de processo de produção
|50
|Operador de telemarketing ativo
|100
|Operador de telemarketing ativo e receptivo
|2
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Operador financeiro
|50
|Padeiro
|2
|Pedreiro
|10
|Peixeiro (comércio varejista)
|4
|Perito assistente (contador)
|1
|Pintor de obras
|2
|Pizzaiolo
|1
|Porteiro
|1
|Porteiro de edifícios
|5
|Profissional de educação física na saúde
|12
|Promotor de vendas
|15
|Recepcionista bilíngüe
|1
|Recepcionista de consultório médico ou dentário
|3
|Recepcionista secretária
|1
|Repositor – em supermercados
|40
|Repositor de mercadorias
|58
|Representante comercial autônomo
|2
|Salgadeiro
|1
|Serralheiro
|1
|Servente de limpeza
|3
|Servente de obras
|29
|Soldador
|2
|Soldador elétrico
|2
|Supervisor de carga e descarga
|1
|Supervisor de logística
|1
|Supervisor de vendas comercial
|2
|Técnico de suporte de ti
|1
|Técnico eletricista
|1
|Técnico em instalação de sistemas ópticos
|10
|Técnico em segurança do trabalho
|1
|Tecnólogo em automação
|1
|Tecnólogo em segurança do trabalho
|1
|Tosador de animais domésticos
|1
|Trabalhador agrícola polivalente
|1
|Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
|4
|Vendedor de comércio varejista
|2
|Vendedor de serviços
|11
|Vendedor interno
|18
|Vendedor pracista
|2
|Total Geral
|1370
|QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|DESCRIÇÃO – 71 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|4
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|1
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|21
|Ajudante de eletricista
|1
|Ajudante de motorista
|2
|Ajudante de serralheiro
|1
|Alimentador de linha de produção
|15
|Analista de suporte de sistema
|1
|Aprendiz de mecânica de manutenção
|1
|Assistente bilíngüe
|1
|Atendente barista
|10
|Atendente de balcão
|1
|Atendente de cafeteria
|1
|Atendente de lanchonete
|7
|Atendente de lojas
|10
|Atendente de lojas e mercados
|19
|Atendente de padaria
|2
|Auxiliar administrativo
|2
|Auxiliar de armazenamento
|9
|Auxiliar de confecção
|40
|Auxiliar de cozinha
|18
|Auxiliar de expedição
|2
|Auxiliar de lavanderia
|10
|Auxiliar de limpeza
|39
|Auxiliar de linha de produção
|68
|Auxiliar de manutenção predial
|2
|Auxiliar de mecânico de autos
|1
|Auxiliar de padeiro
|2
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|13
|Banhista de animais domésticos
|2
|Bombista
|3
|Caseiro
|1
|Chefe de cozinha
|1
|Coletor de lixo
|20
|Conferente de logística
|1
|Consultor de vendas
|15
|Costureira em geral
|34
|Cuidador de idosos
|1
|Cumim
|1
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|2
|Empregado doméstico faxineiro
|2
|Esteticista
|6
|Estoquista
|10
|Gerente comercial
|3
|Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações
|30
|Jardineiro
|2
|Manicure/pedicure
|2
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Montador de estruturas metálicas
|2
|Oficial de manutenção predial
|2
|Operador de bomba de concreto
|5
|Operador de caixa
|110
|Operador de empilhadeira
|2
|Operador de processo de produção
|50
|Operador de telemarketing ativo
|100
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Operador financeiro
|50
|Peixeiro (comércio varejista)
|4
|Promotor de vendas
|15
|Repositor – em supermercados
|40
|Repositor de mercadorias
|57
|Servente de limpeza
|3
|Servente de obras
|14
|Supervisor de logística
|1
|Técnico em instalação de sistemas ópticos
|10
|Tosador de animais domésticos
|1
|Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
|4
|Vendedor de comércio varejista
|2
|Vendedor de serviços
|8
|Vendedor interno
|4
|Vendedor pracista
|2
|Total Geral
|946
|QUANTIDADE DE VAGAS PCD
|DESCRIÇÃO – 12 FUNÇÕES
|Total
|Analista de suporte de sistema
|1
|Atendente de lojas
|4
|Auxiliar administrativo
|5
|Auxiliar de confecção
|40
|Auxiliar de expedição
|2
|Auxiliar de limpeza
|28
|Auxiliar de linha de produção
|7
|Carregador de caminhão
|5
|Jardineiro
|2
|Operador de empilhadeira
|2
|Porteiro
|1
|Supervisor de logística
|1
|Total Geral
|98
|QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA
|DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO
|Total
|Ajudante de churrasqueiro
|2
|Total Geral
|2