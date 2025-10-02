Menu
Oportunidade

Funsat oferta vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha e motorista de caminhão

Confira o quadro completo de vagas desta quinta-feira (2)

02 outubro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: JusbrasilFoto: Jusbrasil  

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece 1.370 vagas em 155 áreas diferentes, em 185 empresas parceiras. As vagas estão disponíveis na Agência de Intermediação da fundação, com encaminhamento exclusivo para quem tem cadastro ativo e atualizado no sistema.

O cadastro deve ser renovado a cada dois meses para garantir o acesso às vagas para açougueiro (17), atendente de farmácia (5), auxiliar de cozinha (34), esteticista (6), motorista de caminhão (23) e operador de caixa (122), entre outras.

São 946 vagas sem exigência de experiência, em 71 funções. As oportunidades incluem atendente de lojas (10), auxiliar administrativo (2), costureira (34), promotor de vendas (15) e repositor de supermercados (40).

Para pessoas com deficiência, há 98 vagas exclusivas, em funções como auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (28), carregador de caminhão (5) e operador de empilhadeira (2).

A Funsat está na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Veja o quadro completo de vagas:

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS  
DESCRIÇÃO – 155 FUNÇÕES Total
Açougueiro 17
Açougueiro desossador 1
Ajudante de açougueiro (comércio) 4
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 32
Ajudante de churrasqueiro 2
Ajudante de eletricista 1
Ajudante de motorista 2
Ajudante de obras 6
Ajudante de pintor de produção 2
Ajudante de serralheiro 4
Alimentador de linha de produção 15
Alinhador veicular 2
Almoxarife 1
Analista de recursos humanos 1
Analista de suporte 2
Analista de suporte de sistema 1
Aprendiz de mecânica de manutenção 1
Assistente bilíngüe 1
Assistente de contadoria fiscal 1
Assistente de vendas 1
Atendente barista 10
Atendente de balcão 2
Atendente de cafeteria 1
Atendente de farmácia – balconista 5
Atendente de lanchonete 9
Atendente de lojas 17
Atendente de lojas e mercados 19
Atendente de mesa 2
Atendente de padaria 4
Auxiliar administrativo 8
Auxiliar de armazenamento 9
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de cozinha 34
Auxiliar de escrituração fiscal 1
Auxiliar de estoque 1
Auxiliar de expedição 3
Auxiliar de lavanderia 16
Auxiliar de limpeza 107
Auxiliar de linha de produção 72
Auxiliar de manutenção predial 3
Auxiliar de mecânico de autos 2
Auxiliar de operação 5
Auxiliar de padeiro 2
Auxiliar de pessoal 1
Auxiliar financeiro 1
Auxiliar nos serviços de alimentação 13
Babá 1
Banhista de animais domésticos 2
Bombista 3
Borracheiro 3
Carpinteiro 3
Carregador (armazém) 13
Carregador de caminhão 5
Carregador e descarregador de caminhões 4
Caseiro 1
Chefe de cozinha 1
Chefe de serviço de limpeza 1
Coletor de lixo 20
Confeiteiro 4
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 16
Controlador de acesso 1
Costureira de máquina overloque 2
Costureira em geral 34
Cuidador de idosos 1
Cumim 1
Descarnador de couros e peles, à maquina 2
Divisor de cortes em matadouro 2
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1
Eletricista de instalações de veículos automotores 1
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 2
Empregado doméstico  arrumador 1
Empregado doméstico  faxineiro 3
Encanador 2
Encarregado de obras 1
Enxugador e acabador na lavagem de veículos 1
Esteticista 6
Estoquista 22
Farmacêutico 2
Faturista 1
Fiel de depósito 2
Fiscal de caixa 1
Fisioterapeuta  do trabalho 1
Fisioterapeuta geral 1
Fonoaudiólogo em audiologia 1
Fonoaudiólogo geral 1
Gerente comercial 3
Gerente de divisão comercial 1
Gerente de vendas 1
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Jardineiro 2
Lavadeiro, em geral 2
Lavador de carros 1
Manicure/pedicure 2
Manobrista 2
Mecânico de auto em geral 2
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de automóvel 2
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Montador de estruturas metálicas 2
Motofretista 2
Motorista de caminhão 23
Motorista de caminhão betoneira 3
Motorista entregador 11
Oficial de manutenção predial 2
Operador de bomba de concreto 5
Operador de caixa 122
Operador de cobrança 1
Operador de empilhadeira 9
Operador de máquina de dobrar chapas 1
Operador de máquina de envasar líquidos 5
Operador de movimentação e armazenamento de carga 3
Operador de processo de produção 50
Operador de telemarketing ativo 100
Operador de telemarketing ativo e receptivo 2
Operador de vendas (lojas) 10
Operador financeiro 50
Padeiro 2
Pedreiro 10
Peixeiro (comércio varejista) 4
Perito assistente (contador) 1
Pintor de obras 2
Pizzaiolo 1
Porteiro 1
Porteiro de edifícios 5
Profissional de educação física na saúde 12
Promotor de vendas 15
Recepcionista bilíngüe 1
Recepcionista de consultório médico ou dentário 3
Recepcionista secretária 1
Repositor – em supermercados 40
Repositor de mercadorias 58
Representante comercial autônomo 2
Salgadeiro 1
Serralheiro 1
Servente de limpeza 3
Servente de obras 29
Soldador 2
Soldador elétrico 2
Supervisor de carga e descarga 1
Supervisor de logística 1
Supervisor de vendas comercial 2
Técnico de suporte de ti 1
Técnico eletricista 1
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Técnico em segurança do trabalho 1
Tecnólogo em automação 1
Tecnólogo em segurança do trabalho 1
Tosador de animais domésticos 1
Trabalhador agrícola polivalente 1
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4
Vendedor de comércio varejista 2
Vendedor de serviços 11
Vendedor interno 18
Vendedor pracista 2
Total Geral 1370
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA  
DESCRIÇÃO – 71 FUNÇÕES Total
Açougueiro 4
Ajudante de açougueiro (comércio) 1
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 21
Ajudante de eletricista 1
Ajudante de motorista 2
Ajudante de serralheiro 1
Alimentador de linha de produção 15
Analista de suporte de sistema 1
Aprendiz de mecânica de manutenção 1
Assistente bilíngüe 1
Atendente barista 10
Atendente de balcão 1
Atendente de cafeteria 1
Atendente de lanchonete 7
Atendente de lojas 10
Atendente de lojas e mercados 19
Atendente de padaria 2
Auxiliar administrativo 2
Auxiliar de armazenamento 9
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de cozinha 18
Auxiliar de expedição 2
Auxiliar de lavanderia 10
Auxiliar de limpeza 39
Auxiliar de linha de produção 68
Auxiliar de manutenção predial 2
Auxiliar de mecânico de autos 1
Auxiliar de padeiro 2
Auxiliar nos serviços de alimentação 13
Banhista de animais domésticos 2
Bombista 3
Caseiro 1
Chefe de cozinha 1
Coletor de lixo 20
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 15
Costureira em geral 34
Cuidador de idosos 1
Cumim 1
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 2
Empregado doméstico  faxineiro 2
Esteticista 6
Estoquista 10
Gerente comercial 3
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Jardineiro 2
Manicure/pedicure 2
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Montador de estruturas metálicas 2
Oficial de manutenção predial 2
Operador de bomba de concreto 5
Operador de caixa 110
Operador de empilhadeira 2
Operador de processo de produção 50
Operador de telemarketing ativo 100
Operador de vendas (lojas) 10
Operador financeiro 50
Peixeiro (comércio varejista) 4
Promotor de vendas 15
Repositor – em supermercados 40
Repositor de mercadorias 57
Servente de limpeza 3
Servente de obras 14
Supervisor de logística 1
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Tosador de animais domésticos 1
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4
Vendedor de comércio varejista 2
Vendedor de serviços 8
Vendedor interno 4
Vendedor pracista 2
Total Geral 946
QUANTIDADE DE VAGAS PCD  
DESCRIÇÃO – 12 FUNÇÕES Total
Analista de suporte de sistema 1
Atendente de lojas 4
Auxiliar administrativo 5
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de expedição 2
Auxiliar de limpeza 28
Auxiliar de linha de produção 7
Carregador de caminhão 5
Jardineiro 2
Operador de empilhadeira 2
Porteiro 1
Supervisor de logística 1
Total Geral 98
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA  
DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO Total
Ajudante de churrasqueiro 2
Total Geral 2

