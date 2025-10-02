Funsat oferta vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha e motorista de caminhão

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferece 1.370 vagas em 155 áreas diferentes, em 185 empresas parceiras. As vagas estão disponíveis na Agência de Intermediação da fundação, com encaminhamento exclusivo para quem tem cadastro ativo e atualizado no sistema.

O cadastro deve ser renovado a cada dois meses para garantir o acesso às vagas para açougueiro (17), atendente de farmácia (5), auxiliar de cozinha (34), esteticista (6), motorista de caminhão (23) e operador de caixa (122), entre outras.

São 946 vagas sem exigência de experiência, em 71 funções. As oportunidades incluem atendente de lojas (10), auxiliar administrativo (2), costureira (34), promotor de vendas (15) e repositor de supermercados (40).

Para pessoas com deficiência, há 98 vagas exclusivas, em funções como auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (28), carregador de caminhão (5) e operador de empilhadeira (2).

A Funsat está na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Veja o quadro completo de vagas:

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 155 FUNÇÕES Total Açougueiro 17 Açougueiro desossador 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 4 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 32 Ajudante de churrasqueiro 2 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 2 Ajudante de obras 6 Ajudante de pintor de produção 2 Ajudante de serralheiro 4 Alimentador de linha de produção 15 Alinhador veicular 2 Almoxarife 1 Analista de recursos humanos 1 Analista de suporte 2 Analista de suporte de sistema 1 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Assistente bilíngüe 1 Assistente de contadoria fiscal 1 Assistente de vendas 1 Atendente barista 10 Atendente de balcão 2 Atendente de cafeteria 1 Atendente de farmácia – balconista 5 Atendente de lanchonete 9 Atendente de lojas 17 Atendente de lojas e mercados 19 Atendente de mesa 2 Atendente de padaria 4 Auxiliar administrativo 8 Auxiliar de armazenamento 9 Auxiliar de confecção 40 Auxiliar de cozinha 34 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de expedição 3 Auxiliar de lavanderia 16 Auxiliar de limpeza 107 Auxiliar de linha de produção 72 Auxiliar de manutenção predial 3 Auxiliar de mecânico de autos 2 Auxiliar de operação 5 Auxiliar de padeiro 2 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 13 Babá 1 Banhista de animais domésticos 2 Bombista 3 Borracheiro 3 Carpinteiro 3 Carregador (armazém) 13 Carregador de caminhão 5 Carregador e descarregador de caminhões 4 Caseiro 1 Chefe de cozinha 1 Chefe de serviço de limpeza 1 Coletor de lixo 20 Confeiteiro 4 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 16 Controlador de acesso 1 Costureira de máquina overloque 2 Costureira em geral 34 Cuidador de idosos 1 Cumim 1 Descarnador de couros e peles, à maquina 2 Divisor de cortes em matadouro 2 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 2 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 3 Encanador 2 Encarregado de obras 1 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 1 Esteticista 6 Estoquista 22 Farmacêutico 2 Faturista 1 Fiel de depósito 2 Fiscal de caixa 1 Fisioterapeuta do trabalho 1 Fisioterapeuta geral 1 Fonoaudiólogo em audiologia 1 Fonoaudiólogo geral 1 Gerente comercial 3 Gerente de divisão comercial 1 Gerente de vendas 1 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Jardineiro 2 Lavadeiro, em geral 2 Lavador de carros 1 Manicure/pedicure 2 Manobrista 2 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 2 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Montador de estruturas metálicas 2 Motofretista 2 Motorista de caminhão 23 Motorista de caminhão betoneira 3 Motorista entregador 11 Oficial de manutenção predial 2 Operador de bomba de concreto 5 Operador de caixa 122 Operador de cobrança 1 Operador de empilhadeira 9 Operador de máquina de dobrar chapas 1 Operador de máquina de envasar líquidos 5 Operador de movimentação e armazenamento de carga 3 Operador de processo de produção 50 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de telemarketing ativo e receptivo 2 Operador de vendas (lojas) 10 Operador financeiro 50 Padeiro 2 Pedreiro 10 Peixeiro (comércio varejista) 4 Perito assistente (contador) 1 Pintor de obras 2 Pizzaiolo 1 Porteiro 1 Porteiro de edifícios 5 Profissional de educação física na saúde 12 Promotor de vendas 15 Recepcionista bilíngüe 1 Recepcionista de consultório médico ou dentário 3 Recepcionista secretária 1 Repositor – em supermercados 40 Repositor de mercadorias 58 Representante comercial autônomo 2 Salgadeiro 1 Serralheiro 1 Servente de limpeza 3 Servente de obras 29 Soldador 2 Soldador elétrico 2 Supervisor de carga e descarga 1 Supervisor de logística 1 Supervisor de vendas comercial 2 Técnico de suporte de ti 1 Técnico eletricista 1 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Técnico em segurança do trabalho 1 Tecnólogo em automação 1 Tecnólogo em segurança do trabalho 1 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador agrícola polivalente 1 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4 Vendedor de comércio varejista 2 Vendedor de serviços 11 Vendedor interno 18 Vendedor pracista 2 Total Geral 1370

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 71 FUNÇÕES Total Açougueiro 4 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 21 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 2 Ajudante de serralheiro 1 Alimentador de linha de produção 15 Analista de suporte de sistema 1 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Assistente bilíngüe 1 Atendente barista 10 Atendente de balcão 1 Atendente de cafeteria 1 Atendente de lanchonete 7 Atendente de lojas 10 Atendente de lojas e mercados 19 Atendente de padaria 2 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de armazenamento 9 Auxiliar de confecção 40 Auxiliar de cozinha 18 Auxiliar de expedição 2 Auxiliar de lavanderia 10 Auxiliar de limpeza 39 Auxiliar de linha de produção 68 Auxiliar de manutenção predial 2 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de padeiro 2 Auxiliar nos serviços de alimentação 13 Banhista de animais domésticos 2 Bombista 3 Caseiro 1 Chefe de cozinha 1 Coletor de lixo 20 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 15 Costureira em geral 34 Cuidador de idosos 1 Cumim 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 2 Empregado doméstico faxineiro 2 Esteticista 6 Estoquista 10 Gerente comercial 3 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Jardineiro 2 Manicure/pedicure 2 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Montador de estruturas metálicas 2 Oficial de manutenção predial 2 Operador de bomba de concreto 5 Operador de caixa 110 Operador de empilhadeira 2 Operador de processo de produção 50 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de vendas (lojas) 10 Operador financeiro 50 Peixeiro (comércio varejista) 4 Promotor de vendas 15 Repositor – em supermercados 40 Repositor de mercadorias 57 Servente de limpeza 3 Servente de obras 14 Supervisor de logística 1 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4 Vendedor de comércio varejista 2 Vendedor de serviços 8 Vendedor interno 4 Vendedor pracista 2 Total Geral 946

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 12 FUNÇÕES Total Analista de suporte de sistema 1 Atendente de lojas 4 Auxiliar administrativo 5 Auxiliar de confecção 40 Auxiliar de expedição 2 Auxiliar de limpeza 28 Auxiliar de linha de produção 7 Carregador de caminhão 5 Jardineiro 2 Operador de empilhadeira 2 Porteiro 1 Supervisor de logística 1 Total Geral 98

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO Total Ajudante de churrasqueiro 2 Total Geral 2

