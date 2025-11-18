Menu
Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico e consultor de vendas

A Fundação fica na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 16h

18 novembro 2025 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta nesta terça-feira (18), 1.283 vagas para trabalhadores que atuem ou tenham interesse em aprender 148 profissões. Intermediação proposta no órgão por 187 empresas de Campo Grande.

Entre os chamados do dia, buscas por: ajudante de carga e descarga de mercadoria (19 vagas), atendente de lanchonete (38), auxiliar administrativo (22), auxiliar de limpeza (130), bombeiro hidráulico (3), consultor de vendas (20), estoquista (13), magarefe (5), operador de caixa (99), operador de telemarketing ativo (40), servente de obras (20), entre outras possibilidades.

Do recrutamento de “perfil aberto”, em que a entrevista não exige experiência prévia na função, o expediente do dia reserva 930 vagas. Procuras, por exemplo, por: ajudante de eletricista (2), assistente de vendas (2), classificador de grãos (4), frentista (9), pedreiro (2), repositor de mercadorias (90), trabalhador de extração florestal (12) e ainda vendedor interno (4) estão entre os destaques da modalidade.

Já na prioridade ao público PCD (Pessoa com Deficiência), há um total de 49 vagas, distribuídas em cinco atividades distintas: auxiliar de confecção (40), empacotador à mão (5), auxiliar administrativo (2), apontador de obras (1) e auxiliar de limpeza (1). Os anúncios podem ser melhor consultados no Guichê 1, no piso térreo do prédio onde está localizada a Fundação.

A Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, com atendimento das 7h às 16h, sem intervalo de almoço no serviço da Agência de Empregos. Acompanhe as novidades da pasta pela internet, no @funsat.cg ou no Facebook, pelo perfil “Funsatcampograndems”. O telefone para dúvidas e sugestões sobre as vagas é o (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

