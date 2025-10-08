Menu
Oportunidade

Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, operador de caixa e consultores

Para Pessoas com Deficiência são ofertadas 98 oportunidades

08 outubro 2025 - 07h30Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta quarta-feira (8) um total de 1.394 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades, abertas por 185 empresas da cidade, abrangem 145 diferentes profissões e contemplam desde cargos operacionais até funções administrativas e técnicas.

Os setores com maior número de vagas incluem limpeza, comércio, transporte e produção. As maiores demandas estão concentradas para as funções de auxiliar de limpeza, com 142 vagas disponíveis, e operador de caixa, que oferece 136 oportunidades. Além disso, há grande procura por profissionais como estoquistas, motoristas de caminhão, consultores de vendas e mecânicos de manutenção de máquinas pesadas. A área de açougue também se destaca, com número expressivo de contratações previstas.

Do total de vagas, 986 são destinadas a candidatos dispostos a participar de treinamentos remunerados, o que amplia as chances para quem busca ingressar no mercado de trabalho mesmo sem experiência anterior. Entre as funções com essa possibilidade estão atendente de lanchonete, alimentador de linha de produção, auxiliar de expedição e ajudante de eletricista.

Para pessoas com deficiência (PCD), são oferecidas 98 vagas, com destaque para cargos como auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza e auxiliar de linha de produção, reforçando o compromisso com a inclusão no ambiente profissional.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5841 e 5837. 

Vanguard - Sound

