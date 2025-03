Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, repositor e pedreiro

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferta 1.859 vagas de trabalho nesta quinta-feira (20), os destaques vão para as funções de auxiliar de limpeza (125), repositor em mercados (170) e repositor de mercadorias (45), auxiliar nos serviços de alimentação (155), pedreiro (101) e servente de obras (56).

Para o público PcD são 20 vagas, divididas em assistente administrativo, operador de telemarketing ativo e receptivo, repositor – em supermercados e repositor de mercadorias

O horário de atendimento da Fundação é das 7h às 17h, sem intervalo. A Agência de Empregos da Funsat fica no piso térreo do prédio localizado na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também