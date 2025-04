Funsat oferta vagas para costureiro, auxiliar de limpeza e operador de caixa

São ofertadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), nesta quarta-feira (23), mais de 1,8 mil vagas de trabalho. Alguns destaques são para Costureiro na confecção em série (50), carpinteiro (96), auxiliar de limpeza (102 postos) e operador de caixa (199).

Existem ainda 1.183 oportunidades para o primeiro emprego nas funções de ajudante de eletricista (5 postos), atendente do setor de frios e laticínios (8 postos), fiscal de transporte rodoviário (1 posto), jardineiro (3 postos), organizador (3 postos), repositor em supermercados (162) postos), servente de obras (57 postos), além de quatro vagas para trabalhador na suinocultura.

Já as vagas exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são 21 anúncios, de sete funções diferentes: assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), operador de telemarketing ativo e receptivo (10), repositor em supermercados (5), vendedor interno (1).

A Fundação fica na Rua 14 de Julho, n°992, Vila Glória. O horário de funcionamento é das 7h às 17h, sem intervalo para almoço.

