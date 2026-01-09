Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente de lojas e vendedor

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia o expediente desta sexta-feira (9) com 1.207 oportunidades de emprego abertas em Campo Grande. As vagas são ofertadas por 126 empresas da Capital e contemplam 108 áreas profissionais diferentes, atendendo desde candidatos em busca do primeiro emprego até trabalhadores com experiência.

O principal destaque do dia é o chamado “perfil aberto”, modalidade que oferece treinamento remunerado e não exige experiência prévia. Nessa categoria, a maior demanda é para operador de caixa, com 153 vagas disponíveis. Em seguida aparecem as oportunidades para atendente de lojas e mercados, com 68 postos, auxiliar de alimentação, com 47 vagas, atendente de lanchonete, com 33 oportunidades, vendedor interno, com 11 vagas, e frentista, com 8 postos abertos.

Para candidatos que já possuem histórico profissional, a Funsat disponibiliza 308 recrutamentos técnicos, voltados a seleções específicas. Entre as funções com vagas abertas estão analista de estoque, analista economista em finanças, assistente de contadoria fiscal, barista e alinhador veicular, compondo o quadro de oportunidades que exigem maior qualificação.

O painel desta sexta-feira também reúne 50 vagas temporárias e inclui oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), com prioridade para os cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e estoquista.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, das 7h às 16h, onde funciona a Agência de Empregos no piso térreo. A relação completa das profissões e o painel atualizado de vagas podem ser consultados no site oficial da Prefeitura de Campo Grande. Para mais informações, a fundação disponibiliza o telefone (67) 4042-0585, ramal 5837, além de atualizações diárias pelas redes sociais, no perfil @funsat.cg.

