quarta, 14 de janeiro de 2026
Oportunidade

Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente e leiturista

O painel reúne 1.277 oportunidades com demanda também para auxiliares de produção e serviços de alimentação

14 janeiro 2026 - 07h30

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia a quarta-feira (14) com 1.277 oportunidades de emprego abertas em 124 empresas de Campo Grande. O destaque do dia são os recrutamentos de perfil aberto para contratação de candidatos sem experiência anterior.

Entre as oportunidades que não exigem experiência estão operador de caixa (169), auxiliar de linha de produção (65), auxiliar nos serviços de alimentação (45) e leiturista (10), funções que concentram boa parte da oferta disponível neste início de semana.

No quadro geral de contratações, a demanda é diversificada e atende setores como comércio, serviços e construção civil. Há vagas para engenheiro civil (8), atendente de lojas e mercados (68), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10) e açougueiro (11), entre outras funções distribuídas no painel.

A Funsat também mantém o foco na inclusão, com 93 vagas exclusivas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD). A maior oferta é para auxiliar de confecção (80). Além disso, o painel conta com 42 oportunidades para trabalho temporário, distribuídas em quatro profissões diferentes.

Os interessados devem comparecer presencialmente à sede da Funsat para atualizar o cadastro e consultar as vagas disponíveis. O atendimento ocorre na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5837. 

