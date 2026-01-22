Funsat oferta vagas para operador de caixa, atendente e repositor nesta quinta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.361 vagas de emprego nesta quinta-feira (22), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 114 funções diferentes, com postos para candidatos com experiência, 984 vagas sem exigência de experiência, 93 destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 42 temporárias.

A maior concentração de vagas aparece para operador de caixa (177), auxiliar de limpeza (105), auxiliar de linha de produção (88), repositor de mercadorias (89) e auxiliar de confecção (80). Também há demanda expressiva para auxiliar nos serviços de alimentação (95), atendente de lojas e mercados (52), operador de telemarketing ativo (50) e fiscal de prevenção de perdas (33).

Entre as funções técnicas e especializadas, destacam-se vagas para engenheiro civil (8), mecânico de máquinas pesadas – manutenção (10), técnico de carnes e derivados (13), técnico de frutas e hortaliças (12) e eletricista de manutenção, além de oportunidades para motorista de caminhão (17), pedreiro (19) e garçom (10).

Das vagas sem experiência, o maior volume é para operador de caixa (162), repositor de mercadorias (85), auxiliar de limpeza (80), auxiliar de linha de produção (68) e atendente de lanchonete (32), ampliando as chances de ingresso no mercado de trabalho.

Já as vagas PCD somam 93 oportunidades, principalmente para auxiliar de confecção (80) e vigilante (10). As vagas temporárias, por sua vez, contemplam funções como auxiliar de limpeza (14), garçom (10), engenheiro civil (8), ajudante de carga e descarga de mercadorias (5) e classificador de grãos (5).

Os interessados devem manter o cadastro ativo no Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, onde é possível consultar, a qualquer momento, as vagas do painel de intermediação, além de informações sobre contratos de trabalho e seguro-desemprego. O atendimento presencial da Funsat ocorre em dias úteis, das 7h às 16h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

