Funsat oferta vagas para operador de caixa, auxiliar de limpeza e carpinteiro

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece para candidatos com cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego), 1.913 vagas nesta sexta-feira (28), em Campo Grande, sendo mais de mil sem exigência de experiência.

No Painel de Intermediação de Mão de Obra, há vagas para ajudante de eletricista (7 postos), ajudante de carga e descarga de mercadoria (11 postos), armador de ferros (15 postos), atendente de lanchonete (52 postos), atendente de padaria (31 postos), auxiliar de cozinha (28 postos), auxiliar de limpeza (131 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (158 postos), carpinteiro (95 postos), comprador (2 postos), fiscal de prevenção de perdas (11 postos), jardineiro (12 postos), motorista carreteiro (32 postos), operador de caixa (199 postos), e ainda 37 oportunidades para pedreiro.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são 22 vagas distribuídas entre as funções de operador de Telemarketing Ativo e Receptivo (10), repositor em supermercados (5), assistente administrativo (3), repositor de mercadorias (2) e atendente de lojas e mercados (2).

O atendimento da Agência de Intermediação da Funsat funciona das 7h às 17h, de forma gratuita, e viabilizado ao cidadão pela Prefeitura de Campo Grande. O órgão fica localizado no piso térreo do prédio, localizado na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou pelo link https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também