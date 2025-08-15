Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funsat oferta vagas para operador de caixa, auxiliar de operação e analista ambiental

As oportunidades estão disponíveis exclusivamente para candidatos com cadastro atualizado no Sine, que pode ser feito direto na agência de empregos

15 agosto 2025 - 07h30Da redação, com Funsat
ReproduçãoReprodução  

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferta nesta sexta-feira (15), um total de 2.040 vagas de emprego disponíveis no Painel de Vagas da instituição. As oportunidades são oferecidas por 199 empresas da Capital e abrangem 144 diferentes ocupações.

Entre as vagas com maior demanda destacam-se: operador de caixa (235), auxiliar de operação (25), desossador (100), magarefe (100), atendente de padaria (20), fiscal de prevenção de perdas (14), motorista de caminhão (10), gerente comercial (3), atendente de cafeteria (1), almoxarife (1), analista ambiental (1) e pedreiro (7).

A Funsat também reforça as oportunidades de “perfil aberto”, destinadas a candidatos que não possuem experiência prévia. São destaques nesta categoria: auxiliar de logística (94), atendente de balcão (24), açougueiro (23), consultor de vendas (18), ajudante de eletricista (4), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10) e auxiliar de laboratório de análises físico-químicas (1).

Para o público PCD (Pessoas com Deficiência), estão sendo oferecidas 13 vagas, distribuídas entre as funções de auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (2), porteiro (1), auxiliar de escritório (1), atendente de lojas (1) e agente de saneamento (1). Os atendimentos e triagens específicas para este público são realizados no Guichê 1, no térreo da sede da Fundação, das 7h às 17h.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Bairro Vila Glória. Para mais informações sobre o Painel de Vagas, os interessados podem acessar o site da Prefeitura de Campo Grande, entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800, ou acompanhar as atualizações diárias através do perfil oficial no Instagram: @funsat.cg.

Confira todas vagas disponíveis no link: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/sec-artigos/vagas-ofertadas/

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Concurso do Tribunal de Contas de MS oferece até 80 vagas em cadastro de reserva
Oportunidade
Concurso do Tribunal de Contas de MS oferece até 80 vagas em cadastro de reserva
Beto Pereira, Presidente do Grupo Pereira
Oportunidade
Grupo varejista inaugura Universidade Corporativa para capacitar colaboradores e familiares
Super Feirão de empregos com 1.600 vagas ocorre no Aero Rancho nesta quinta-feira
Oportunidade
Super Feirão de empregos com 1.600 vagas ocorre no Aero Rancho nesta quinta-feira
Foto: Luiz Xuxa
Oportunidade
Funtrab tem 831 vagas de emprego para esta quarta-feira na Capital
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Oportunidade
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Funsat: Confira as mais de 2 mil vagas disponíveis nesta terça-feira
Oportunidade
Funsat: Confira as mais de 2 mil vagas disponíveis nesta terça-feira
Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab oferece 3.775 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul
Funsat encerra a semana com vagas para desossador, magarefe e telemarketing
Oportunidade
Funsat encerra a semana com vagas para desossador, magarefe e telemarketing
Empresa abriu várias vagas
Oportunidade
Suzano realiza processos seletivos em quatro municípios de MS
Funsat oferta mais de 260 vagas para operador de caixa na Capital
Oportunidade
Funsat oferta mais de 260 vagas para operador de caixa na Capital

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande