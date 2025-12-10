Menu
Funsat oferta vagas para operador de caixa, camareira e atendente de lojas

A sede da Fundação está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória

10 dezembro 2025 - 07h50Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

Na Funsat (Fundação Social do Trabalho), o público pode conferir, nesta quarta-feira (10), um total de 1.234 vagas de emprego disponíveis. O número é o indicativo da Agência de Intermediação do órgão para o expediente do dia, com anúncios de 16 empresas que estão recrutando para 145 profissões diferentes.

A maioria das vagas é destinada a candidatos sem experiência prévia.J á para o público PcD (Pessoa com Deficiência), as vagas são para auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza (2 vagas). Os interessados podem procurar atendimento diretamente no Guichê 1, no piso térreo da Fundação.

Entre essas oportunidades no quadro geral estão, ajudante de carga e descarga (33), atendente de lojas e mercados (42), auxiliar de limpeza (127), balconista de açougue (3), auxiliar de linha de produção (53), camareira de hotel (3), operador de caixa (181), frentista (5), oficial de manutenção (2) e 162 vagas para operador de caixa.

Para vínculos temporários, estão abertas 48 vagas distribuídas entre oito profissões: ajudante de carga e descarga (5), ajudante de churrasqueiro (2), auxiliar de estoque (17), auxiliar de limpeza (14), classificador de grãos (5), oficial de manutenção (2), passadora de roupas (1) e soldador (2).

A sede da Fundação está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, com atendimento das 7h às 16h.

 

