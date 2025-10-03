Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira

Com 158 profissões listadas no painel de recrutamento desta sexta-feira (3), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.433 vagas de emprego para encaminhamento imediato. A intermediação dessas oportunidades é realizada para 194 empresas parceiras com processos seletivos abertos.

Entre as funções com maior número de vagas, estão aquelas voltadas para cargos como operador de caixa, que conta com 122 vagas, e auxiliar de confecção, com 40 vagas disponíveis. Outra função com alta demanda é a de instalador-reparador de linhas ou aparelhos de telecomunicações, que possui 30 vagas abertas, seguida por açougueiro, com 21 vagas, e estoquista, com 22. Também há boas oportunidades para atendentes de lojas e consultores de vendas, com 17 e 16 vagas, respectivamente.

Além das funções com grande volume de vagas, a Funsat também oferece seleções para diversas profissões de "perfil aberto", ou seja, para candidatos sem experiência anterior. Entre essas vagas, destacam-se as oportunidades para auxiliar de expedição e auxiliar nos serviços de alimentação, além de várias vagas para costureiras e ajudantes de serralheiro.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), a Fundação está oferecendo 98 vagas, com destaque para as funções de auxiliar de confecção, com 40 vagas, e auxiliar de limpeza, com 28. Outras vagas também estão disponíveis para funções como operador de empilhadeira, atendente de lojas e auxiliar de linha de produção.

A Funsat realiza ainda ações itinerantes e, nesta sexta-feira, das 8h às 11h, estará no Parque Novos Estados, na Rua Jatobá, nº 26, com atendimento para as vagas de emprego abertas. A edição do Emprega CG integra a programação do “Circuito da Saúde – Mais que Rosa”, evento de prevenção ao câncer de mama em adesão à campanha nacional do Outubro Rosa.

Emprega CG / Circuito da Saúde – Mais que Rosa

Triagem para os anúncios do dia

Data: 3 de outubro

Horário: 8h às 11h

Local: Arena Novos Estados

Endereço: Rua Jatobá, 26, Jardim Novos Estados.

