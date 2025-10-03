Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira

Entre as funções com maior número de oportunidades, estão operador de caixa com 122 e auxiliar de confecção, com 40 vagas disponíveis

03 outubro 2025 - 07h30Sarah Chaves

Com 158 profissões listadas no painel de recrutamento desta sexta-feira (3), a Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.433 vagas de emprego para encaminhamento imediato. A intermediação dessas oportunidades é realizada para 194 empresas parceiras com processos seletivos abertos.

Entre as funções com maior número de vagas, estão aquelas voltadas para cargos como operador de caixa, que conta com 122 vagas, e auxiliar de confecção, com 40 vagas disponíveis. Outra função com alta demanda é a de instalador-reparador de linhas ou aparelhos de telecomunicações, que possui 30 vagas abertas, seguida por açougueiro, com 21 vagas, e estoquista, com 22. Também há boas oportunidades para atendentes de lojas e consultores de vendas, com 17 e 16 vagas, respectivamente.

Além das funções com grande volume de vagas, a Funsat também oferece seleções para diversas profissões de "perfil aberto", ou seja, para candidatos sem experiência anterior. Entre essas vagas, destacam-se as oportunidades para auxiliar de expedição e auxiliar nos serviços de alimentação, além de várias vagas para costureiras e ajudantes de serralheiro.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), a Fundação está oferecendo 98 vagas, com destaque para as funções de auxiliar de confecção, com 40 vagas, e auxiliar de limpeza, com 28. Outras vagas também estão disponíveis para funções como operador de empilhadeira, atendente de lojas e auxiliar de linha de produção.

A Funsat realiza ainda ações itinerantes e, nesta sexta-feira, das 8h às 11h, estará no Parque Novos Estados, na Rua Jatobá, nº 26, com atendimento para as vagas de emprego abertas. A edição do Emprega CG integra a programação do “Circuito da Saúde – Mais que Rosa”, evento de prevenção ao câncer de mama em adesão à campanha nacional do Outubro Rosa.

Serviço:

Emprega CG / Circuito da Saúde – Mais que Rosa
Triagem para os anúncios do dia
Data: 3 de outubro
Horário: 8h às 11h
Local: Arena Novos Estados
Endereço: Rua Jatobá, 26, Jardim Novos Estados.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vagas são destinadas para REME
Oportunidade
Encerra amanhã as inscrições para processo seletivo de professores na Capital
Foto: Jusbrasil
Oportunidade
Funsat oferta vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha e motorista de caminhão
Foto: PMCG
Oportunidade
Outubro começa com mais de 1.200 vagas de emprego disponíveis na Funsat
Funsat
Oportunidade
Emprega CG: 61ª edição oferece 100 vagas na Vila Almeida
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Estão abertas as inscrições para 6 cursos gratuitos de capacitação profissional na Capital
Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira
Oportunidade
Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira
A competição, voltada para estudantes do 8&ordm; e 9&ordm; anos do Ensino Fundamental
Oportunidade
Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética são prorrogadas
Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Oportunidade
Campo Grande oferece mais de 1.400 vagas de emprego nesta quinta-feira (25)
Sejuv fica no Shopping Marraket
Oportunidade
Inscrições abertas para cursos gratuitos de criatividade, inteligência emocional e estética
Foto: PMCG
Oportunidade
Super Seleção da Funsat oferta 1.345 vagas em 146 profissões

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital