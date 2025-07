Funsat realiza 'Emprega CG' no CRAS Tiradentes nesta terça-feira

Através da Fundação Social do Trabalho (Funsat), 185 empresas de Campo Grande ofertam 2.021 vagas de emprego em 130 áreas diferentes. Mais de 1.600 não exigem experiência, como para ajudante de carga e descarga de mercadoria (27 postos), alimentador de linha de produção (15), atendente de balcão (23), atendente do setor de frios e laticínios (9), auxiliar de limpeza (147), auxiliar de logística (43), consultor de vendas (10) e 20 vagas para lavador de ônibus.

Exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são nove oportunidades, sendo cinco vagas para auxiliar de linha de produção, uma, respectivamente, para agente de saneamento, almoxarife, auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

Informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou em visita na Funsat, localizada à Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O horário de atendimento funciona das 7h às 17h, sem intervalo para horário de almoço.



Emprega CG

O 33° evento do Emprega CG, em 2025 é realizado nesta terça-feira (8), das 8h às 11h, no CRAS Tiradentes (Centro de Referência em Assistência Social da região).

Análise potencial de contratações, com 200 vagas disponíveis, para 23 funções diferentes: atendente de cafeteria, operador de caixa, repositor de mercadoria, atendente de frios em padaria, atendente de açougue, açougueiro. fiscal na prevenção de perdas, auxiliar depósito, conferente de mercadorias, desossador, operador de caixa, auxiliar de limpeza, porteiro, vigia, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, assistente administrativo, vendedor, motorista CNH C/D, auxiliar de cozinha, empacotador, conferente, motorista entregador, atendente de papelaria.

Mais informações quanto ao Emprega CG pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5841 ou no Instagram da Funsat, no @funsat.cg. Sobre o atendimento regular da Agência de Intermediação do órgão, a central telefônica é o número (67) 4042-0585/Ramal 5800.

