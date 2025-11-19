Menu
Funsat realiza Super Quarta com seleção para 154 profissões

Alpem disso, no quadro geral, a partir das 7h, estarão disponíveis 1.489 vagas intermediadas

19 novembro 2025 - 07h30Sarah Chaves
Foto: PMCGFoto: PMCG  

São ofertadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), oportunidades para 154 profissões em mais uma edição da “Super Quarta”, com processos seletivos do Grupo Pereira, J Charbel Serviços Terceirizados e Ramires Viveiro a partir das 13h e reúne cerca de 60 funções com avaliação imediata dos candidatos

A partir das 7h, estarão disponíveis 1.489 vagas intermediadas por 191 empresas de Campo Grande, com triagem até as 16h .

Entre as vagas do quadro geral, há oportunidades para assistente administrativo, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar nos serviços de alimentação, encanador, frentista, operador de caixa, entre outras. Também estão disponíveis 1.077 vagas de treinamento remunerado, que não exigem experiência, incluindo ajudante de eletricista, atendente de lojas e mercados, auxiliar de limpeza, leiturista, repositor de mercadorias, vendedor interno.

Para pessoas com deficiência (PCD), a Funsat oferece 49 vagas distribuídas entre apontador de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de confecção, auxiliar de limpeza, empacotador à mão. As consultas para esse público são feitas exclusivamente no Guichê 1, no piso térreo da Funsat.

Para participar, é necessário que o trabalhador mantenha o cadastro atualizado no Sine, verificando áreas de interesse e histórico profissional.

Informações também podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. 

