Funsat: Semana encerra com 1.314 vagas de emprego disponíveis na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferta nesta sexta-feira (28) a oferta de 1.314 vagas de trabalho, distribuídas em 912 profissões, com oportunidades oferecidas por 180 empresas de Campo Grande.

Das oportunidades a maioria não exige experiência como ajudante de cozinha (2), ajudante de serralheiro (2), atendente de cafeteria (6), atendente de padaria (3), auxiliar de padeiro (5), classificador de grãos (4), Lavador de ônibus (8).

As demais áreas contemplam açougueiro (19), ajudante de carga e descarga (30), assistente de vendas (4), Auxiliar de armazenamento (6), auxiliar de padeiro (5), churrasqueiro (2), Fiscal de prevenção de perdas (28), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10), motorista de caminhão (8), Operador de caixa (159), sendo 137 com urgência.

Das vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), são sete oportunidades disponíveis, com destaque para empacotador à mão (5) e auxiliar de limpeza (2).

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, com atendimento para intermediação de vagas de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Para participar dos processos seletivos, o trabalhador deve manter o cadastro atualizado no sistema da Fundação.

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 157 FUNÇÕES Total Açougueiro 19 Agente de vistoria de alarmes 4 Ajudante de açougueiro (comércio) 4 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 30 Ajudante de churrasqueiro 2 Ajudante de cozinha 2 Ajudante de eletricista 2 Ajudante de motorista 1 Ajudante de obras 5 Ajudante de serralheiro 2 Alimentador de linha de produção 10 Alinhador veicular 1 Analista de estoque 1 Arte-finalista 1 Assistente administrativo 2 Assistente bilíngüe 1 Assistente de prevenção de perdas 2 Assistente de vendas 4 Assistente social 1 Atendente de balcão 5 Atendente de cafeteria 6 Atendente de farmácia – balconista 14 Atendente de lanchonete 34 Atendente de lojas 27 Atendente de lojas e mercados 42 Atendente de padaria 3 Atendente do setor de frios e laticínios 4 Auxiliar administrativo 8 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de armazenamento 6 Auxiliar de cozinha 18 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de estoque 17 Auxiliar de faturamento 4 Auxiliar de lavanderia 10 Auxiliar de limpeza 125 Auxiliar de linha de produção 58 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de padeiro 5 Auxiliar em saúde bucal 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 57 Auxiliar operacional de logística 1 Babá 1 Balconista de açougue 3 Barista 1 Bombeiro hidráulico 3 Camareira de hotel 3 Caseiro 1 Chefe de cozinha 1 Churrasqueiro 2 Classificador de grãos 4 Confeiteiro 1 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 3 Consultor de vendas 5 Copeiro de hospital 1 Costureira de máquinas industriais 1 Costureira em geral 5 Cozinhador de carnes 1 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro geral 1 Cumim 4 Demonstrador de mercadorias 1 Desossador 3 Eletricista de instalações 4 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1 Eletricista de instalações industriais 1 Eletricista de manutenção industrial 2 Embalador, a mão 2 Empacotador, a mão 25 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico faxineiro 4 Empregado doméstico diarista 1 Encanador 3 Encarregado de cozinha 1 Encarregado de obras 1 Estoquista 3 Farmacêutico 1 Fiel de depósito 2 Fiscal de prevenção de perdas 28 Frentista 9 Inspetor de qualidade 1 Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) 6 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5 Jardineiro 3 Lavador de carros 2 Lavador de ônibus 8 Lavador de roupas 1 Lavador de veículos 1 Leiturista 3 Magarefe 5 Manobrista 1 Marceneiro 1 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 2 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Mecânico de motor a diesel 1 Mecânico de motor a gasolina 1 Monitor de prevenção de perdas 8 Montador de andaimes (edificações) 2 Montador de veículos (reparação) 1 Motofretista 2 Motorista de ambulância 1 Motorista de caminhão 8 Motorista de carro de passeio 1 Motorista de ônibus urbano 10 Motorista entregador 3 Oficial de manutenção 3 Operador de caixa 159 Operador de caldeira 1 Operador de empilhadeira 8 Operador de lavador de veículos 1 Operador de processo de produção 4 Operador de rolo compactador 1 Operador de telemarketing ativo 40 Operador de transporte multimodal 1 Operador de vendas (lojas) 11 Padeiro 1 Panfleteiro 1 Passador de roupas em geral 3 Pedagogo 1 Pedreiro 13 Peixeiro (comércio varejista) 2 Perfumista 2 Pintor de carros 2 Pizzaiolo 2 Polidor de automóveis 1 Promotor de vendas 3 Recepcionista bilíngüe 1 Recepcionista secretária 1 Recreador 1 Repositor – em supermercados 23 Repositor de mercadorias 97 Representante comercial autônomo 5 Retalhador de carne 4 Serralheiro 1 Servente de limpeza 24 Servente de obras 16 Soldador 3 Supervisor administrativo de pessoal 2 Supervisor de seção de serviços gerais 1 Tapeceiro de móveis 2 Técnico de carnes e derivados 2 Técnico de frutas e hortaliças 9 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em segurança do trabalho 2 Trabalhador agropecuário em geral 2 Trabalhador de extração florestal, em geral 12 Trabalhador rural 1 Vendedor interno 21 Total Geral 1314

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 75 FUNÇÕES Total Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 11 Ajudante de cozinha 2 Ajudante de eletricista 2 Ajudante de motorista 1 Ajudante de obras 2 Ajudante de serralheiro 2 Alimentador de linha de produção 10 Assistente bilíngüe 1 Assistente de vendas 1 Atendente de cafeteria 6 Atendente de lanchonete 34 Atendente de lojas 26 Atendente de lojas e mercados 42 Atendente de padaria 3 Atendente do setor de frios e laticínios 4 Auxiliar administrativo 4 Auxiliar de armazenamento 5 Auxiliar de cozinha 12 Auxiliar de estoque 17 Auxiliar de faturamento 4 Auxiliar de lavanderia 10 Auxiliar de limpeza 74 Auxiliar de linha de produção 47 Auxiliar de padeiro 5 Auxiliar nos serviços de alimentação 52 Auxiliar operacional de logística 1 Balconista de açougue 3 Barista 1 Camareira de hotel 3 Chefe de cozinha 1 Classificador de grãos 4 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 3 Cumim 1 Demonstrador de mercadorias 1 Embalador, a mão 2 Empacotador, a mão 23 Empregado doméstico faxineiro 3 Encarregado de cozinha 1 Fiscal de prevenção de perdas 6 Frentista 9 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Jardineiro 1 Lavador de carros 2 Lavador de ônibus 8 Lavador de roupas 1 Leiturista 3 Manobrista 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Motofretista 1 Motorista de ônibus urbano 10 Motorista entregador 1 Oficial de manutenção 2 Operador de caixa 137 Operador de processo de produção 4 Operador de telemarketing ativo 40 Operador de vendas (lojas) 11 Padeiro 1 Panfleteiro 1 Passador de roupas em geral 1 Pedreiro 2 Peixeiro (comércio varejista) 2 Promotor de vendas 2 Repositor – em supermercados 23 Repositor de mercadorias 94 Representante comercial autônomo 5 Servente de limpeza 20 Servente de obras 11 Soldador 1 Supervisor de seção de serviços gerais 1 Técnico de frutas e hortaliças 2 Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Trabalhador de extração florestal, em geral 12 Vendedor interno 12 Total Geral 912

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES Total Auxiliar de limpeza 2 Empacotador, a mão 5 Total Geral 7

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA DESCRIÇÃO – 6 FUNÇÕES Total Ajudante de carga e descarga de mercadoria 5 Ajudante de churrasqueiro 2 Auxiliar de estoque 17 Oficial de manutenção 2 Passador de roupas em geral 1 Soldador 2 Total Geral 29

