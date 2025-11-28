Menu
Oportunidade

Funsat: Semana encerra com 1.314 vagas de emprego disponíveis na Capital

Para participar dos processos seletivos, o trabalhador deve manter o cadastro atualizado no sistema da Fundação

28 novembro 2025 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 28/11/2025 às 07h30

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferta nesta sexta-feira (28) a oferta de 1.314 vagas de trabalho, distribuídas em 912 profissões, com oportunidades oferecidas por 180 empresas de Campo Grande.

Das oportunidades a maioria não exige experiência como ajudante de cozinha (2), ajudante de serralheiro (2), atendente de cafeteria (6), atendente de padaria (3), auxiliar de padeiro (5), classificador de grãos (4), Lavador de ônibus (8).

As demais áreas contemplam açougueiro (19), ajudante de carga e descarga (30), assistente de vendas (4), Auxiliar de armazenamento (6), auxiliar de padeiro (5), churrasqueiro (2), Fiscal de prevenção de perdas (28), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10), motorista de caminhão (8), Operador de caixa (159), sendo 137 com urgência.

Das vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), são sete oportunidades disponíveis, com destaque para empacotador à mão (5) e auxiliar de limpeza (2).

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, com atendimento para intermediação de vagas de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Para participar dos processos seletivos, o trabalhador deve manter o cadastro atualizado no sistema da Fundação.

Confira:

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS  
DESCRIÇÃO – 157 FUNÇÕES Total
Açougueiro 19
Agente de vistoria de alarmes 4
Ajudante de açougueiro (comércio) 4
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 30
Ajudante de churrasqueiro 2
Ajudante de cozinha 2
Ajudante de eletricista 2
Ajudante de motorista 1
Ajudante de obras 5
Ajudante de serralheiro 2
Alimentador de linha de produção 10
Alinhador veicular 1
Analista de estoque 1
Arte-finalista 1
Assistente administrativo 2
Assistente bilíngüe 1
Assistente de prevenção de perdas 2
Assistente de vendas 4
Assistente social 1
Atendente de balcão 5
Atendente de cafeteria 6
Atendente de farmácia – balconista 14
Atendente de lanchonete 34
Atendente de lojas 27
Atendente de lojas e mercados 42
Atendente de padaria 3
Atendente do setor de frios e laticínios 4
Auxiliar administrativo 8
Auxiliar de almoxarifado 1
Auxiliar de armazenamento 6
Auxiliar de cozinha 18
Auxiliar de escrituração fiscal 1
Auxiliar de estoque 17
Auxiliar de faturamento 4
Auxiliar de lavanderia 10
Auxiliar de limpeza 125
Auxiliar de linha de produção 58
Auxiliar de manutenção predial 1
Auxiliar de padeiro 5
Auxiliar em saúde bucal 1
Auxiliar financeiro 1
Auxiliar nos serviços de alimentação 57
Auxiliar operacional de logística 1
Babá 1
Balconista de açougue 3
Barista 1
Bombeiro hidráulico 3
Camareira de hotel 3
Caseiro 1
Chefe de cozinha 1
Churrasqueiro 2
Classificador de grãos 4
Confeiteiro 1
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 3
Consultor de vendas 5
Copeiro de hospital 1
Costureira de máquinas industriais 1
Costureira em geral 5
Cozinhador de carnes 1
Cozinheiro de restaurante 1
Cozinheiro geral 1
Cumim 4
Demonstrador de mercadorias 1
Desossador 3
Eletricista de instalações 4
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1
Eletricista de instalações industriais 1
Eletricista de manutenção industrial 2
Embalador, a mão 2
Empacotador, a mão 25
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 1
Empregado doméstico  faxineiro 4
Empregado doméstico diarista 1
Encanador 3
Encarregado de cozinha 1
Encarregado de obras 1
Estoquista 3
Farmacêutico 1
Fiel de depósito 2
Fiscal de prevenção de perdas 28
Frentista 9
Inspetor de qualidade 1
Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) 6
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5
Jardineiro 3
Lavador de carros 2
Lavador de ônibus 8
Lavador de roupas 1
Lavador de veículos 1
Leiturista 3
Magarefe 5
Manobrista 1
Marceneiro 1
Mecânico de auto em geral 2
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de automóvel 1
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 2
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Mecânico de motor a diesel 1
Mecânico de motor a gasolina 1
Monitor de prevenção de perdas 8
Montador de andaimes (edificações) 2
Montador de veículos (reparação) 1
Motofretista 2
Motorista de ambulância 1
Motorista de caminhão 8
Motorista de carro de passeio 1
Motorista de ônibus urbano 10
Motorista entregador 3
Oficial de manutenção 3
Operador de caixa 159
Operador de caldeira 1
Operador de empilhadeira 8
Operador de lavador de veículos 1
Operador de processo de produção 4
Operador de rolo compactador 1
Operador de telemarketing ativo 40
Operador de transporte multimodal 1
Operador de vendas (lojas) 11
Padeiro 1
Panfleteiro 1
Passador de roupas em geral 3
Pedagogo 1
Pedreiro 13
Peixeiro (comércio varejista) 2
Perfumista 2
Pintor de carros 2
Pizzaiolo 2
Polidor de automóveis 1
Promotor de vendas 3
Recepcionista bilíngüe 1
Recepcionista secretária 1
Recreador 1
Repositor – em supermercados 23
Repositor de mercadorias 97
Representante comercial autônomo 5
Retalhador de carne 4
Serralheiro 1
Servente de limpeza 24
Servente de obras 16
Soldador 3
Supervisor administrativo de pessoal 2
Supervisor de seção de serviços gerais 1
Tapeceiro de móveis 2
Técnico de carnes e derivados 2
Técnico de frutas e hortaliças 9
Técnico de refrigeração (instalação) 1
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Técnico em manutenção de máquinas 1
Técnico em segurança do trabalho 2
Trabalhador agropecuário em geral 2
Trabalhador de extração florestal, em geral 12
Trabalhador rural 1
Vendedor interno 21
Total Geral 1314
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA  
DESCRIÇÃO – 75 FUNÇÕES Total
Ajudante de açougueiro (comércio) 1
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 11
Ajudante de cozinha 2
Ajudante de eletricista 2
Ajudante de motorista 1
Ajudante de obras 2
Ajudante de serralheiro 2
Alimentador de linha de produção 10
Assistente bilíngüe 1
Assistente de vendas 1
Atendente de cafeteria 6
Atendente de lanchonete 34
Atendente de lojas 26
Atendente de lojas e mercados 42
Atendente de padaria 3
Atendente do setor de frios e laticínios 4
Auxiliar administrativo 4
Auxiliar de armazenamento 5
Auxiliar de cozinha 12
Auxiliar de estoque 17
Auxiliar de faturamento 4
Auxiliar de lavanderia 10
Auxiliar de limpeza 74
Auxiliar de linha de produção 47
Auxiliar de padeiro 5
Auxiliar nos serviços de alimentação 52
Auxiliar operacional de logística 1
Balconista de açougue 3
Barista 1
Camareira de hotel 3
Chefe de cozinha 1
Classificador de grãos 4
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 3
Cumim 1
Demonstrador de mercadorias 1
Embalador, a mão 2
Empacotador, a mão 23
Empregado doméstico  faxineiro 3
Encarregado de cozinha 1
Fiscal de prevenção de perdas 6
Frentista 9
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Jardineiro 1
Lavador de carros 2
Lavador de ônibus 8
Lavador de roupas 1
Leiturista 3
Manobrista 1
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Motofretista 1
Motorista de ônibus urbano 10
Motorista entregador 1
Oficial de manutenção 2
Operador de caixa 137
Operador de processo de produção 4
Operador de telemarketing ativo 40
Operador de vendas (lojas) 11
Padeiro 1
Panfleteiro 1
Passador de roupas em geral 1
Pedreiro 2
Peixeiro (comércio varejista) 2
Promotor de vendas 2
Repositor – em supermercados 23
Repositor de mercadorias 94
Representante comercial autônomo 5
Servente de limpeza 20
Servente de obras 11
Soldador 1
Supervisor de seção de serviços gerais 1
Técnico de frutas e hortaliças 2
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Trabalhador de extração florestal, em geral 12
Vendedor interno 12
Total Geral 912
QUANTIDADE DE VAGAS PCD  
DESCRIÇÃO – 2 FUNÇÕES Total
Auxiliar de limpeza 2
Empacotador, a mão 5
Total Geral 7
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA  
DESCRIÇÃO – 6 FUNÇÕES Total
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 5
Ajudante de churrasqueiro 2
Auxiliar de estoque 17
Oficial de manutenção 2
Passador de roupas em geral 1
Soldador 2
Total Geral 29

