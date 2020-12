Funsat tem 200 vagas para eletricista sem experiência com salário de R$ 1.200

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece nesta quarta-feira (9), um total de 200 vagas são para a função de eletricista, dentre as 451 oportunidades ofertadas hoje. Os candidatos não precisam ter experiência, porém é necessário apresentar as qualificações exigidas.

O profissional deverá executar os serviços de atendimento emergencial, preventivo e técnico comercial em redes de média e baixa tensão, dentro dos padrões técnicos e de segurança, conforme orientação recebida (Instrução de Trabalho, POP, PRE, PRO).

Para concorrer às vagas, os candidatos devem comprovar Ensino Médio completo; CNH categoria AB, conhecimento em Curso de Formação de Eletricistas de Redes (Coman ), NR – 10 básico e complementar, NR – 35 e ter disponibilidade para trabalhar em escalas e viagens.

Importante destacar que é necessário ter disponibilidade de viagens para o interior do Estado e as escalas serão sobreaviso. O salário é R$ 1.200,00 + 30%, e benefícios de vale alimentação e plano de saúde.

Essas vagas já estão cadastradas e os candidato devem retirar a carta de encaminhamento na Funsat ou acessar o aplicativo do Sine Fácil para realizar o autoencaminhamento. O processo seletivo vai acontecer nos dia 10, 11, 14 e15 de dezembro na sede da Fundação, Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória, entre os horários das 09h às 11h.

O atendimento, devido à pandemia da Covid-19, é das 7h30 às 13h30. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5827.

