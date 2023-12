Funsat têm 2.242 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.242 vagas de emprego nesta terça-feira (26). As contratações são para 180 profissões, em 231 empresas de Campo Grande.

Conforme a Funsat, são 132 vagas para repositor de mercadorias, 61 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 42 vagas para auxiliar de estoque, 35 vagas para alimentador de linha de produção, 21 vagas para técnico de carnes e derivados, 14 vagas para padeiro, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1481 oportunidades em 90 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 133 vagas, auxiliar de limpeza, com 88 vagas, soldador, com 24 vagas, atendente de balcão, com 18 vagas, auxiliar de lavanderia, com 16 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 59 vagas em 11 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 29 vagas, auxiliar de linha de produção, com 11 vagas, auxiliar administrativo, com 3 vagas, recepcionista atendente, com 3 vagas, copeiro de bar, com 2 vagas, entre outras.

A Funsat reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também