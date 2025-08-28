Funsat tem vagas para açougueiro, desossador e magarefe

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) anuncia, nesta quinta-feira (28), um total de 1.824 vagas, com destaque para as oportunidades para desossador (100 postos), magarefe (50 postos) e açougueiro (37). Ao todo os candidatos concorrem a alguma das 149 profissões do painel de intermediação da data.

O expediente do dia apresenta procuras por ajudante de churrasqueiro (2 postos), alimentador de linha de produção (15 postos), atendente de padaria (20 postos), auxiliar de cozinha (32 postos), auxiliar de logística (94 postos), operador de caixa (246 postos), além de 101 vagas para operador de Telemarketing Ativo.

Sem exigir experiência anterior na função, para a aprovação na entrevista, empregadores divulgam no órgão 1.122 anúncios.

Para o público PcD (Pessoa com Deficiência) são 16 vagas exclusivas: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar de limpeza (2), auxiliar administrativo (2), auxiliar de escritório (1), porteiro (1), almoxarife (1), atendente de lojas (1) e uma vaga para agente de saneamento.

Para mais informações, visite a Funsat, das 7h as 17h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O telefone para contato com a Agência de Intermediação da pasta é no (67) 4042-0585/Ramal 5800.

