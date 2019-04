Funsat tem vagas para curso de depilação e informática

Da redação com informações da assessoria

O setor de qualificação da Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece vagas para os cursos de depilação feminina e informática básica.

O curso de depilação feminina será ministrado no período matutino das 8h as 11h, com carga horária de 40h durante quatro semanas. Para realização da matricula é necessário levar cópias dos documentos pessoais, além de comprovante de endereço e escolaridade.

Já o curso de Informática Básica será no período vespertino das 13h as 16h com carga horária de 60h durante cinco semanas, de segunda-feira a quinta-feira. É necessário levar cópias dos documentos pessoais, comprovante de endereço e escolaridade.

As aulas dos dois cursos iniciam no próximo dia 22 de abril e os interessados devem procurar a sede da Funsat nesta sexta-feira (12) para efetuar a inscrição.

Serviço

O setor da Coordenadoria de Educação Profissional da Funsat fica no 1º andar – Sala 1. A F, na rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória.

