Funsat: Vagas em destaques são para atendentes, auxiliar de limpeza e caixa

A Fundação Social do Trabalho (Funsat), oferta 1.846 vagas nesta sexta-feira (9), em 156 funções diferentes, entre elas os destaques vão para auxiliar de limpeza com 146, para atendente são 130, divididas em atendente de loja (3), atendente de lanchonete (100), atendente de padaria (19), atendente de mercado (2) e 222 para operador de caixa.



Entre as 1.378 que não exigem experiência estão as de açougueiro, com 15 postos, alimentador de linha de produção, 16 postos, jardineiro, 3 postos, repositor em supermercados, 235 postos, servente de pedreiro, 3 postos, técnico de Sistema de Automação Industrial, um posto, além de quatro vagas para vendedor interno.



Prioritários ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são 16 anúncios: assistente administrativo (6), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), repositor em supermercados (5), vendedor interno (1).



Saiba mais pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou durante o atendimento da Funsat, das 7h às 17h. A pasta está localizada à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Veja abaixo o quadro geral das profissões e vagas do dia:



QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 156 FUNÇÕES Total Açougueiro 26 Agente de higiene e segurança 5 Agente de pátio 1 Agente de saneamento 6 Agente de vendas de serviços 1 Agente rodoviário 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de motorista 3 Ajudante de pintor de produção 1 Ajudante, auxiliar de bar 3 Alimentador de linha de produção 17 Alinhador de pneus 1 Almoxarife 1 Analista administrativo 1 Analista ambiental 1 Analista de estoque 1 Analista de marketing 2 Apontador de obras 2 Assistente administrativo 6 Assistente de cobrança 1 Assistente de mídias sociais 1 Assistente de vendas 9 Atendente balconista 5 Atendente de balcão 22 Atendente de farmácia – balconista 6 Atendente de lanchonete 100 Atendente de lojas 3 Atendente de lojas e mercados 2 Atendente de padaria 19 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 2 Auxiliar administrativo 32 Auxiliar de armazenamento 14 Auxiliar de confeitaria 1 Auxiliar de contabilidade 1 Auxiliar de costura 1 Auxiliar de cozinha 10 Auxiliar de enfermagem 2 Auxiliar de estoque 3 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes 2 Auxiliar de limpeza 146 Auxiliar de linha de produção 54 Auxiliar de manutenção predial 2 Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros 1 Auxiliar de orientação educacional 3 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar em saúde bucal 1 Auxiliar financeiro 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 190 Auxiliar técnico eletrônico 1 Balconista 7 Barbeiro 3 Campeiro – na pecuária 1 Carpinteiro 14 Carreteiro (motorista de caminhão carreta) 5 Caseiro 2 Chapista de lanchonete 5 Churrasqueiro 1 Comprador 2 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 11 Controlador de acesso 1 Copeiro 1 Costureira de máquina overloque 2 Costureira de máquinas industriais 15 Costureira em geral 10 Costureiro de roupas (confecção em série) 25 Costureiro na confecção em série 50 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro geral 4 Cuidador em saúde 5 Cumim 11 Desenhista projetista de construção civil 1 Eletricista 2 Eletricista auxiliar 3 Eletricista de instalações 3 Eletricista de instalações de prédios 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de manutenção industrial 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 5 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Empregado doméstico diarista 2 Encanador 2 Encarregado de controle financeiro 1 Encarregado eletricista de instalações 4 Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) 5 Estoquista 2 Farmacêutico 1 Faturista 1 Fiscal de prevenção de perdas 10 Fiscal de transporte rodoviário 1 Frentista 6 Garçom 7 Gerente de loja e supermercado 1 Gerente de produção 1 Instalador de som e acessórios de veículos 1 Jardineiro 3 Manobrista de veículos pesados sobre rodas 5 Mecânico de automóvel 2 Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares 1 Mecânico de manutenção de máquinas têxteis 2 Mecânico de motocicletas 2 Mecânicos de veículos automotores 1 Motofretista 2 Motorista de caminhão 5 Motorista entregador 15 Oficial de manutenção 5 Oficial de manutenção predial 1 Operador de caixa 222 Operador de caldeira 2 Operador de draga 1 Operador de empilhadeira 5 Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) 3 Operador de pá carregadeira 1 Operador de processo de produção 100 Operador de produção (química, petroquímica e afins) 1 Operador de retro-escavadeira 1 Operador de telemarketing ativo 11 Operador de vendas (lojas) 6 Pedreiro 15 Porteiro 2 Promotor de vendas 8 Promotor de vendas especializado 5 Recepcionista atendente 3 Regulador de sinistros 1 Repositor – em supermercados 235 Repositor de mercadorias 102 Saladeiro 1 Salgadeiro 2 Secretária(o) executiva(o) 1 Serralheiro 3 Servente (construção civil) 20 Servente de limpeza 3 Servente de obras 18 Servente de pedreiro 3 Soldador 2 Supervisor administrativo de pessoal 1 Supervisor comercial 1 Surfassagista 1 Técnico de sistema automação industrial 1 Técnico de suporte de ti 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares 1 Técnico em manutenção de máquinas 1 Técnico em segurança do trabalho 1 Tecnólogo em automação 1 Trabalhador da suinocultura 4 Trabalhador rural 1 Trabalhador volante da agricultura 2 Vendedor – no comércio de mercadorias 2 Vendedor de comércio varejista 2 Vendedor de serviços 20 Vendedor interno 21 Vendedor porta a porta 1 Vendedor pracista 1 Total Geral 1846

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 66 FUNÇÕES Total Açougueiro 15 Agente de higiene e segurança 5 Agente de pátio 1 Agente de saneamento 6 Agente de vendas de serviços 1 Agente rodoviário 1 Ajudante de motorista 3 Ajudante, auxiliar de bar 3 Alimentador de linha de produção 16 Almoxarife 1 Analista de estoque 1 Apontador de obras 2 Assistente de vendas 1 Atendente balconista 5 Atendente de balcão 22 Atendente de lanchonete 100 Atendente de lojas 2 Atendente de lojas e mercados 2 Atendente de padaria 19 Auxiliar administrativo 31 Auxiliar de armazenamento 10 Auxiliar de cozinha 4 Auxiliar de limpeza 113 Auxiliar de linha de produção 51 Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros 1 Auxiliar de orientação educacional 3 Auxiliar nos serviços de alimentação 190 Auxiliar técnico eletrônico 1 Balconista 2 Barbeiro 3 Caseiro 2 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 2 Copeiro 1 Cumim 9 Eletricista auxiliar 3 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Empregado doméstico diarista 1 Fiscal de prevenção de perdas 8 Fiscal de transporte rodoviário 1 Frentista 4 Jardineiro 3 Mecânico de automóvel 1 Motorista de caminhão 1 Motorista entregador 2 Oficial de manutenção 4 Operador de caixa 222 Operador de draga 1 Operador de processo de produção 100 Operador de telemarketing ativo 10 Operador de vendas (lojas) 6 Promotor de vendas especializado 5 Repositor – em supermercados 235 Repositor de mercadorias 102 Saladeiro 1 Servente de obras 18 Servente de pedreiro 3 Surfassagista 1 Técnico de sistema automação industrial 1 Técnico de suporte de ti 1 Técnico em manutenção de equipamentos de informática 1 Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares 1 Trabalhador da suinocultura 4 Vendedor – no comércio de mercadorias 1 Vendedor interno 4 Vendedor pracista 1 Total Geral 1378

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 06 FUNÇÕES Total Assistente administrativo 6 Atendente de lojas e mercados 2 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar de linha de produção 1 Repositor – em supermercados 5 Vendedor interno 1 Total Geral 16

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIAS DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO Total Empregado doméstico diarista 1 Total Geral 1

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também