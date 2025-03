Funsat: Vagas para operador de caixa sÃ£o destaque nesta quarta-feira

Com 149 oportunidades para operador de caixa, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) atende das 7h às 17h na Capital para trabalhadores que têm o cadastro. Quem não tem, pode formalizar na agência, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.



Além disso, a Funsat oferta 1.856 oportunidades, das quais, 1.157 não exigem experiência. Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para ajudante de carga e descarga de mercadoria (9); alimentador de linha de produção (10); atendente de lanchonete (52); auxiliar de costura (1); auxiliar em saúde bucal (1); biomédico (1); carpinteiro (95); cumim (6); frentista (2); magarefe (40); operador de retro-escavadeira (4); pedreiro (101), entre outras possibilidades.



Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 20 vagas exclusivas: operador de telemarketing ativo e receptivo (10); repositor em supermercados (5); assistente administrativo (3) e repositor de mercadorias (2).



O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.



