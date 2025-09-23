Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Funtrab abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional

Programa oferece vagas em 27 municípios de MS

23 setembro 2025 - 14h26Carla Andréa    atualizado em 23/09/2025 às 14h30

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) abriu as inscrições para os cursos gratuitos do Programa Voucher Qualificação (PAS 2023), que integram o projeto MS Qualifica.

A iniciativa representa um investimento de quase R$ 3 milhões, provenientes do Fundo Estadual do Trabalho, e será realizada em parceria com o SENAI e o SENAC.

Ao todo, serão 88 turmas de qualificação 55 ofertadas pelo SENAI e 33 pelo SENAC com previsão de atender 1.420 trabalhadores em 27 municípios do Estado.

Os cursos têm carga horária superior a 100 horas, turmas de 15 a 20 alunos, e abrangem áreas estratégicas para o fortalecimento do comércio e da indústria.

Entre as opções, estão: Auxiliar Administrativo, Assistente de Logística, Operador de Computador, Pacote Office, Costureiro Industrial, Fundamentos de Confeitaria, Introdução à Cozinha Industrial, Pintor de Obras Imobiliárias, Auxiliar de Redes e Distribuição de Energia, Carpinteiro de Obras, Operador de Colheita Florestal, entre outros.

As capacitações chegam a municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã, Sidrolândia, Maracaju, Nova Andradina, Aparecida do Taboado, Inocência, Cassilândia, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso e vários outros.

Exemplos de cursos já disponíveis

Campo Grande: Assistente de controle de qualidade (22/09), Costureiro Industrial (01/10), Fundamentos de Marcenaria (20/10), Fundamentos de Confeitaria (20/10).

Três Lagoas: Carpinteiro de obras (08/10), Carpinteiro de telhado (08/10), Operador de máquinas florestais (06/10).

Dourados: Pedreiro de revestimento (22/09), Fundamentos de Mecânica de bombas centrífugas (29/09).

Nova Andradina: Auxiliar Administrativo (06/10), Fundamentos de Mecânica de manutenção de máquinas agrícolas (22/09).

Maracaju: Auxiliar Administrativo (29/09), Operador de Computador (30/09).

São Gabriel do Oeste: Fundamentos de Panificação (29/09), Introdução à Cozinha Industrial (29/09).

Como se inscrever

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, pelo site. Para participar, é necessário acessar a plataforma com a conta Gov.br, selecionar o curso desejado e candidatar-se ao voucher.

O trabalhador poderá acompanhar a inscrição pelo menu "Meus Vouchers". Caso seja contemplado, deverá apresentar o voucher dentro do prazo em uma unidade do SENAI ou SENAC para efetivar a matrícula.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fachada IFMS
Oportunidade
Prazo para pedir isenção no Exame de Seleção do IFMS termina na quinta-feira
Dia D da Inclusão: Funsat promove atendimento especial com 150 vagas imediatas
Oportunidade
Dia D da Inclusão: Funsat promove atendimento especial com 150 vagas imediatas
UEMS
Oportunidade
UEMS abre inscrições para vestibular 2026 com mais de 800 vagas
Fort da Coronel Antonino
Oportunidade
Grupo Pereira faz mutirão com 250 vagas para Pessoas com Deficiência em MS
Foto: Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferta mais de 3.900 vagas com destaque para setores de produção e serviço
Buscando Emprego? Funsat oferece mais de 1.400 oportunidades nesta sexta-feira
Oportunidade
Buscando Emprego? Funsat oferece mais de 1.400 oportunidades nesta sexta-feira
 Programa Residência Agropecuária é uma iniciativa do Senar Central
Oportunidade
Programa Residência Agropecuária abre inscrições com bolsas de até R$ 2,5 mil
Funsat oferece mais de 900 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Oportunidade
Funsat oferece mais de 900 vagas de emprego em Campo Grande nesta quinta-feira
Ação acontecerá no Bioparque Pantanal
Oportunidade
'Dia D da empregabilidade para pessoas com deficiência' terá mais de 200 vagas
"Super Quarta" da Funsat oferta mais de 200 vagas para recrutamento imediato
Oportunidade
"Super Quarta" da Funsat oferta mais de 200 vagas para recrutamento imediato

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital