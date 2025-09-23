Funtrab abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) abriu as inscrições para os cursos gratuitos do Programa Voucher Qualificação (PAS 2023), que integram o projeto MS Qualifica.

A iniciativa representa um investimento de quase R$ 3 milhões, provenientes do Fundo Estadual do Trabalho, e será realizada em parceria com o SENAI e o SENAC.

Ao todo, serão 88 turmas de qualificação 55 ofertadas pelo SENAI e 33 pelo SENAC com previsão de atender 1.420 trabalhadores em 27 municípios do Estado.

Os cursos têm carga horária superior a 100 horas, turmas de 15 a 20 alunos, e abrangem áreas estratégicas para o fortalecimento do comércio e da indústria.

Entre as opções, estão: Auxiliar Administrativo, Assistente de Logística, Operador de Computador, Pacote Office, Costureiro Industrial, Fundamentos de Confeitaria, Introdução à Cozinha Industrial, Pintor de Obras Imobiliárias, Auxiliar de Redes e Distribuição de Energia, Carpinteiro de Obras, Operador de Colheita Florestal, entre outros.

As capacitações chegam a municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ponta Porã, Sidrolândia, Maracaju, Nova Andradina, Aparecida do Taboado, Inocência, Cassilândia, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso e vários outros.

Exemplos de cursos já disponíveis

Campo Grande: Assistente de controle de qualidade (22/09), Costureiro Industrial (01/10), Fundamentos de Marcenaria (20/10), Fundamentos de Confeitaria (20/10).

Três Lagoas: Carpinteiro de obras (08/10), Carpinteiro de telhado (08/10), Operador de máquinas florestais (06/10).

Dourados: Pedreiro de revestimento (22/09), Fundamentos de Mecânica de bombas centrífugas (29/09).

Nova Andradina: Auxiliar Administrativo (06/10), Fundamentos de Mecânica de manutenção de máquinas agrícolas (22/09).

Maracaju: Auxiliar Administrativo (29/09), Operador de Computador (30/09).

São Gabriel do Oeste: Fundamentos de Panificação (29/09), Introdução à Cozinha Industrial (29/09).

Como se inscrever

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, pelo site. Para participar, é necessário acessar a plataforma com a conta Gov.br, selecionar o curso desejado e candidatar-se ao voucher.

O trabalhador poderá acompanhar a inscrição pelo menu "Meus Vouchers". Caso seja contemplado, deverá apresentar o voucher dentro do prazo em uma unidade do SENAI ou SENAC para efetivar a matrícula.

