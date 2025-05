Funtrab anuncia abertura de 3.521 mil vagas para a próxima semana

Sem atendimento em razão do ponto facultativo, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) anuncia para a próxima semana 3.521 mil vagas para preenchimento no Estado.

Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, trabalhador da cultura de maçã, servente de obras, pedreiro, operador de caixa, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de reflorestamento, entre outros.

São 434 ocupações em 36 municípios que disponibilizam as vagas por meio da Casa do Trabalhador.

As oportunidades se concentram principalmente em Campo Grande (874), Dourados (358), Três Lagoas (340), Chapadão do Sul (268), Iguatemi (231), Paranaíba (146), Cassilândia (122), Costa Rica (107), Corumbá (97) e Sidrolândia (93).

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link.

A Futrab também disponibiliza o endereço das 35 casas do trabalhador por meio do portal www.funtrab.ms.gov.br/localidades/.

