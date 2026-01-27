Menu
Funtrab anuncia vagas para auxiliar de produção, telemarketing e repositor

As ofertas contemplam vagas gerais, PCD e temporárias

27 janeiro 2026 - 07h30Sarah Chaves

A Funsat disponibiliza 1.228 vagas de emprego para atendimento nesta terça-feira (27), em Campo Grande. As oportunidades contemplam 107 funções, além de postos sem exigência de experiência, vagas para pessoas com deficiência (PCD) e temporárias. O atendimento ocorre das 7h às 16h.

Entre as vagas abertas estão operador de caixa (185), auxiliar de limpeza (105), repositor de mercadorias (71), auxiliar de confecção (80), auxiliar de linha de produção (83), auxiliar nos serviços de alimentação (69), operador de telemarketing ativo (50), atendente de lanchonete (31), atendente de lojas e mercados (31), operador de processo de produção (30), pedreiro (22), motorista de caminhão (17), engenheiro civil (8), vendedor interno (8), técnico de carnes e derivados (12), estoquista (23), fiscal de prevenção de perdas (25), garçom (10), vigilante (10) e trabalhador de extração florestal (20), entre outras funções.

Para quem não possui experiência, são 834 vagas distribuídas em 55 funções, com destaque para operador de caixa (119), auxiliar de limpeza (82), auxiliar de linha de produção (63), auxiliar nos serviços de alimentação (66), repositor de mercadorias (67), operador de telemarketing ativo (50), atendente de lanchonete (31), atendente de lojas e mercados (31), engenheiro civil (8) e pedreiro (7).

As vagas destinadas a PCD somam 92 oportunidades, sendo auxiliar de confecção (80), vigilante (10), auxiliar administrativo (1) e estoquista (1).

Já as vagas temporárias totalizam 42, para garçom (10), engenheiro civil (8), auxiliar de limpeza (14), ajudante de carga e descarga de mercadoria (5) e classificador de grãos (5).

 

Funlec - Matriculas

