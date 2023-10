Funtrab: Carpinteiro, costureiro, padeiro são algumas das vagas disponíveis na Capital

Último dia útil da semana, nesta quinta-feira (5), são ofertadas 1.641 vagas de trabalho em Campo Grande pela Fundação do Trabalho (Funtrab).

São 15 vagas para carpinteiro, 25 para costureiro e 3 para padeiro. Outras áreas com maior número de vagas são para auxiliar de limpeza, atendimento, serviçose construção civil.

A Funtrab atende os candidatos de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para concorrer às vagas. Os interessados devem comparecer na Funtrab ou na Casa do Trabalhador de sua cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Veja a lista no link .

