Funtrab disponibiliza 30 vagas de auxiliar de produção sem experiência

Basta o candidato ter ensino fundamental incompleto para preencher uma das 30 vagas de auxiliar de linha de produção ofertadas através da Fundação do Trabalho de MS(Funtrab).

As tarefas do curtume consistem em retirar o couro da nória; apoiar sobre a mesa e direcionar para o rolo com lâminas e verificar o andamento do processo; guiar e direcionar o couro para refilar; refilar partes do couro; transportar para a divisória e no final, paletizar o couro para transporte.

Além do salário de R$ 1.562,40, os contratados terão direito ao vale-transporte, cesta básica, refeição no local e outros benefícios.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, Centro. O atendimento é gratuito e acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Para agendar o atendimento basta baixar o aplicativo "MS Contrata+ Para trabalhadores".

Confira as demais vagas disponíveis:

Açougueiro 10 Açougueiro cortador (exclusive comércio) 2 Açougueiro desossador 5 Administrador de marketing(ESTÁGIO) 1 Advogado(ESTÁGIO) 5 Agente de vendas de serviços 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 40 Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) 5 Ajudante de cozinha 2 Ajudante de eletricista 7 Ajudante de estruturas metálicas 2 Ajudante de gasista 1 Ajudante de motorista 22 Ajudante de obras 21 Ajudante de pizzaiolo 1 Ajudante de serralheiro 1 Ajustador mecânico de manutenção 1 Alimentador de linha de produção 1 Alinhador de direção 1 Alinhador de pneus 1 Alinhador de rodas 1 Almoxarife 1 Analista de marketing 1 Analista de sistemas(ESTÁGIO) 1 Armador de ferros 5 Arrumador no serviço doméstico 1 Arte-finalista 3 Assistente administrativo 1 Assistente administrativo(PcD) 3 Assistente de mídias sociais(ESTÁGIO) 1 Assistente de prevenção de perdas 1 Assistente de produção (moda)(ESTÁGIO) 1 Assistente de vendas 1 Atendente balconista 9 Atendente barista 1 Atendente de balcão 13 Atendente de cafeteria 4 Atendente de farmácia – balconista(PcD) 1 Atendente de lanchonete 1 Atendente de lanchonete(PcD) 5 Atendente de lanchonete 14 Atendente de lojas 5 Atendente de lojas e mercados 19 Atendente de lojas e mercados(PcD) 2 Atendente de mesa 4 Atendente de telemarketing 3 Atendente de telemarketing(PcD) 15 Atendente do setor de frios e laticínios 4 Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) 10 Atendente odontológico 1 Auxiliar administrativo 1 Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) 2 Auxiliar administrativo 5 Auxiliar administrativo(PcD) 25 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de almoxarifado 2 Auxiliar de almoxarifado(PcD) 1 Auxiliar de armazenamento 22 Auxiliar de confecção 1 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 1 Auxiliar de cozinha(PcD) 1 Auxiliar de cozinha 36 Auxiliar de dentista 1 Auxiliar de escritório 1 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de expedição 5 Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento 1 Auxiliar de faturamento 1 Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto 1 Auxiliar de lavanderia 4 Auxiliar de lavanderia(PcD) 1 Auxiliar de limpeza 88 Auxiliar de limpeza(PcD) 1 Auxiliar de linha de produção(PcD) 1 Auxiliar de linha de produção 42 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 1 Auxiliar de manutenção predial 8 Auxiliar de manutenção predial 2 Auxiliar de marceneiro 3 Auxiliar de mecânico de autos(PcD) 1 Auxiliar de mecânico de autos 8 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 3 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Auxiliar de pintor de automóveis 1 Auxiliar de pizzaiolo 3 Auxiliar de produção – na confecção de roupas 2 Auxiliar de prótese dentária 1 Auxiliar de serigrafia 3 Auxiliar de vidraceiro 1 Auxiliar financeiro 3 Auxiliar nos serviços de alimentação 10 Auxiliar técnico de refrigeração(PcD) 1 Auxiliar técnico de refrigeração 4 Azulejista 2 Balconista 2 Balconista de açougue 1 Barman 4 Borracheiro 5 Caixa (supermercado) 4 Camareira de hotel 2 Campeiro – na agropecuária 1 Campeiro – na pecuária 1 Capataz (criação de gado bovino) 1 Capataz na pecuária 1 Carpinteiro 9 Carpinteiro de obras 8 Carregador (armazém)(PcD) 1 Cartazeiro 1 Caseiro 6 Caseiro (agricultura) 1 Chaveiro 1 Churrasqueiro 1 Confeiteiro 1 Conferente de carga e descarga(PcD) 5 Conferente de carga e descarga 1 Conferente de logística 1 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 4 Conservador de fachadas 1 Consultor de tecnologia da informação 1 Consultor de vendas 12 Contínuo 1 Controlador de acesso 2 Controlador de pragas 3 Copeiro(PcD) 1 Copeiro de hotel 1 Cortador, a mão 1 Costureira de máquina reta 2 Costureira de máquinas industriais 16 Costureira em geral 14 Costureiro, a máquina na confecção em série 2 Costureiro de roupas (confecção em série) 5 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro do serviço doméstico 4 Cozinheiro geral 8 Cozinheiro industrial 5 Cuidador de idosos 2 Dedetizador 1 Desenhista técnico auxiliar 6 Eletricista 17 Eletricista de instalações comerciais e residenciais 1 Eletricista de instalações de prédios 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 3 Eletricista de manutenção em geral 1 Eletromecânico de manutenção de elevadores(ESTÁGIO) 1 Empacotador, a mão(PcD) 6 Empacotador, a mão 3 Empregado doméstico nos serviços gerais 24 Empregado doméstico arrumador 2 Empregado doméstico faxineiro 4 Empregado doméstico diarista 2 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Encanador 3 Engenheiro civil(ESTÁGIO) 2 Engenheiro sanitarista(ESTÁGIO) 2 Escriturário(PcD) 1 Especialista em arte final 2 Esteticista corporal 2 Estoquista 1 Expedidor de mercadorias 1 Fiscal de prevenção de perdas 10 Fiscal de prevenção de perdas(PcD) 3 Fonoaudiólogo geral 1 Frentista 1 Funileiro de veículos (reparação) 1 Garçom 18 Gesseiro 1 Instalador de estação de tv 7 Instalador de painéis 1 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 1 Instalador de sistemas fotovoltaicos 1 Jardineiro 3 Lavadeiro, em geral 1 Lavador de automóveis 1 Lavador de carros 4 Lavador de veículos 4 Leiturista 3 Lubrificador de automóveis 1 Manobrista 2 Marceneiro 1 Mecânico 1 Mecânico de auto em geral 8 Mecânico de automóvel 1 Mecânico de empilhadeira 1 Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração 1 Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 1 Mecânico de manutenção e instalação elétrica 1 Mecânico de manutenção hidráulica 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 1 Mecânico de suspensão 1 Mecânico de veículos 2 Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Mecânico eletricista de automóveis 1 Mecânico montador 4 Mecânicos de veículos automotores 2 Médico clínico geral 1 Meia-colher 1 Mestre de obras 1 Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno 4 Monitor infantil 2 Montador de estruturas de aço 2 Montador de estruturas metálicas 2 Montador de mármore 2 Montador de veículos (linha de montagem) 1 Montador soldador 2 Motofretista 3 Motorista carreteiro 26 Motorista de caminhão 14 Motorista de caminhão(PcD) 2 Motorista de caminhão leve 1 Motorista de caminhão-basculante(PcD) 1 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 1 Motorista de ônibus rodoviário 38 Motorista de ônibus urbano 3 Motorista de ônibus urbano(PcD) 1 Motorista de ônibus urbano 3 Motorista entregador 25 Motorista operador de betoneira 7 Motorista operador de betoneira 1 Oficial de manutenção 1 Oficial de manutenção(PcD) 1 Oficial de manutenção predial 1 Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 1 Operador de caixa 103 Operador de caixa(PcD) 13 Operador de câmera 4 Operador de centro de controle ( sinterização)(PcD) 1 Operador de guincho 1 Operador de máquinas de construção civil e mineração 1 Operador de retro-escavadeira 1 Operador de suporte técnico (telemarketing) 5 Operador de suporte técnico (telemarketing) 10 Operador de telemarketing receptivo 1 Operador de tráfego(PcD) 1 Operador de tráfego 1 Operador de trator – exclusive na agropecuária 1 Operador de vendas (lojas)(PcD) 1 Padeiro 2 Passador de roupas em geral 2 Peão de pecuária 1 Pedreiro 35 Pedreiro de alvenaria 2 Pedreiro de reforma geral 5 Pintor de estruturas metálicas 1 Pintor de obras 4 Pintor de paredes 2 Pizzaiolo 2 Porteiro 2 Porteiro(PcD) 4 Professor das séries iniciais(ESTÁGIO) 1 Profissional de educação física na saúde(ESTÁGIO) 10 Projetista na arquitetura(ESTÁGIO) 1 Promotor de vendas 1 Promotor de vendas(PcD) 1 Recepcionista atendente 2 Recepcionista de consultório médico ou dentário 1 Recepcionista secretária 1 Repositor – em supermercados 4 Repositor – em supermercados(PcD) 6 Repositor de mercadorias(PcD) 5 Repositor de mercadorias 12 Representante comercial autônomo 1 Salgadeiro 2 Secretária(o) executiva(o) 2 Sepultador 3 Serralheiro 3 Servente (construção civil) 1 Servente de limpeza(PcD) 1 Servente de obras 42 Servente de reflorestamento 30 Soldador 7 Soldador elétrico 1 Tapeceiro de autos 1 Tapeceiro de móveis 1 Técnico agrícola 2 Técnico agropecuário 1 Técnico de comunicação de dados 6 Técnico de contabilidade 1 Técnico de laboratório de análises clínicas 5 Técnico de manutenção eletrônica 2 Técnico de manutenção industrial 2 Técnico de obras 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de telecomunicações (telefonia) 6 Técnico em atendimento e vendas(PcD) 1 Técnico em segurança do trabalho(PcD) 1 Técnico em segurança do trabalho 6 Técnico mecânico 2 Técnico mecânico em ar condicionado 1 Técnico químico – exclusive análises químicas 1 Torneiro mecânico 2 Tosador de animais domésticos 2 Trabalhador agrícola polivalente 2 Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria 1 Trabalhador de pecuária polivalente 1 Trabalhador rural 9 Tratorista florestal 5 Vendedor de serviços 1

