Funtrab fará atendimento itinerante no Santuário Perpetuo Socorro hoje

Nesta quarta-feira (9), os interessados em procurar emprego poderão participar da última edição do Projeto ‘Funtrab na Comunidade’ no Santuário do Perpétuo Socorro, das 8 às 13 horas. O Santuário fica na Avenida Afonso Pena, 377. Para concorrer a uma vaga, basta comparecer ao local com o RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Uma faculdade de Campo Grande estará no espaço fazendo processo seletivo para as vagas: auxiliar de limpeza (3); controlador de acesso (2); assistente de coordenação (1); telefonista (1) e técnico de apoio ao usuário de informática (1). Todos os candidatos devem ter, no mínimo, seis meses de experiência comprovada.

O diretor-presidente da Funtrab, Ademar Silva Júnior, explicou que o órgão busca facilitar a conversa entre os trabalhares e empregadores. “A Funtrab reforça seu papel em atuar como facilitadora entre os trabalhadores e empregadores, buscando promover a empregabilidade e a qualidade de vida da nossa população”, disse Ademar.

