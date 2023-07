Funtrab fará atendimento itinerante no Santuário Perpetuo Socorro na quarta

Tentando atender a população em locais mais acessíveis, as equipes da Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) farão atendimento itinerante no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, na próxima quarta-feira (19). O atendimento faz parte do projeto “Funtrab na Comunidade”.

Os interessados deverão se dirigir ao CAD (Centro de Apoio ao devoto), com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Serão disponibilizadas mais de 1 mil vagas de empregos para várias funções: operador de caixa, atendente de lojas, açougueiro, pedreiro, servente, auxiliar de cozinha, dentre outras.

Além das vagas de trabalho, serão ofertados outros serviços: captação de vagas, atualização cadastral do trabalhador na rede Sine (Sistema Nacional de Emprego) e orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho digital.

A ação terá início na próxima quarta-feira (19) e terá continuidade nas outras quartas no mês de julho (19 e 26) e no mês de agosto (2 e 9). O projeto Funtrab na Comunidade visa levar os serviços oferecidos à população, com toda a estrutura necessária para realização de atendimento, o intuito é facilitar a logística e acesso aos trabalhadores que necessitam de ajuda.

