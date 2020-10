Funtrab inicia outubro ofertando 399 vagas de trabalho na capital

As ofertas da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), nesta quinta-feira (1°), conta com vagas para açougueiro, analista de contas, cozinheiro e outras que podem ser conferidas aqui .

Entre as 399 vagas ofertadas em Campo Grande estão as de alinhador de pneus, auxiliar de cozinha, borracheiro, churrasqueiro, copeiro de hotel, lavador de roupas, porteiro e supervisor comercial.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Serviço

Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

A Fundação do Trabalho fica na Rua 13 de maio, 2773, Centro, sendo aberta de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é direcionado ao Seguro-Desemprego

