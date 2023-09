Funtrab: Mais de 4 mil vagas são ofertadas nesta segunda em 29 cidades

Para quem procura uma vaga de emprego, a Funtrab (Fundação do Trabalho) está ofertando 4.155 vagas em Mato Grosso do Sul neste início de semana. Há desde vagas gerais até aquelas destinadas especificamente para PcD (Pessoas com Deficiência).

Estão sendo oferecidas no estado, vagas em mais de 20 municípios, são eles: Amambai (83), Aparecida do Taboado (91), Aquidauana (43), Bataguassu (7), Batayporã (74), Caarapó (25), Cassilândia (257), Chapadão do Sul (221), Corumbá (34), Costa Rica (128), Coxim (5), Guia Lopes da Laguna (23), Iguatemi (2), Itaquiraí (52), Ivinhema (49), Jardim (36), Maracaju (70), Naviraí (155), Nova Alvorada do Sul (35), Nova Andradina (171), Paranaíba (35).

Além disso, estão disponíveis vagas de emprego, em Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de MT, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia e Três Lagoas.

Para Campo Grande, o órgão estadual destaca que existem 1.660 vagas, com a maioria sendo dividida para auxiliar de linha de produção, operador de caixa, auxiliar de limpeza, ajudante de carga e descarga de mercadoria e auxiliar de cozinha.

A lista completa de vagas você pode conferir clicando aqui. Os interessados podem comparecer na Casa do Trabalhador da sua ciade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Os atendimentos também podem ser agendados através do aplicativo "MS CONTRATA +".

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também