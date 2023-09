'Funtrab na Comunidade': Ação acontece sábado na Paróquia São João Batista

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul irá realizar mais uma edição do projeto ‘Funtrab na Comunidade’, desta vez na Paróquia São João Batista, localizada no bairro Coophasul. A ação acontece neste sábado (16), das 8h às 12h.

Serão realizadas atualização de cadastro, intermediação de mão de obra, orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital. O atendimento é gratuito e os interessados devem portar o RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Dentre as 1.500 vagas oferecidas para todos os níveis de escolaridade e experiência, destaca-se a vaga para gerente administrativo, com salário de R$ 9 mil. O interessado deve ser graduado em Agronomia, ter experiência mínima de seis meses comprovada em carteira. Os requisitos da função são: saber liderar, gerenciar, planejar, organizar e controlar atividades das áreas administrativas e agrícolas da empresa.

A Funtrab, vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência Tecnologia e Inovação), se empenha em integrar as ações na área do trabalho mais especificamente, na formulação e execução de Políticas Públicas de amparo ao trabalhador desempregado, geração de emprego e renda, melhoria das relações do trabalho, elevação da qualidade dos empregos existentes e qualificação social e profissional.

