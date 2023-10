'Funtrab na Comunidade': Ação estará na Cidade dos Meninos terça-feira

Com o intuito de facilitar o acesso aos trabalhadores que necessitam de ajuda, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) idealizou o Projeto ‘Funtrab na Comunidade’ que visa levar os serviços oferecidos à população. A próxima ação acontece nesta terça (3) no Jardim Anache, na Cidade dos Meninos, das 8 às 11h30 e das 13 às 16 horas, na Rua Faride George, 1.344, em Campo Grande.

A equipe da Fundação realiza atualização de cadastro, intermediação de mão de obra, orientações sobre Seguro-Desemprego e Carteira de Trabalho Digital.

Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. No local, se farão presentes duas empresas contratantes (um grande atacadista e uma distribuidora de frutas) para realização de processo seletivo de candidatos com ou sem experiência.

A Cidade dos Meninos é uma entidade civil, de iniciativa privada, de caráter filantrópico sem fins lucrativos, de cunho socioeducativo em meio aberto, de duração indeterminada. Atende moradores das regiões próximas como os bairros Nova Lima; Jardim Columbia; Vida Nova; Tarsila do Amaral; Jardim Campo Belo; Jardim Presidente; Nova Bahia; Jardim Cerejeira, dentre outros da Região do Segredo.

A Funtrab, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), alinhada à política de desenvolvimento das atividades produtivas do Estado, que tem possibilitado a criação de postos de trabalho e de geração de renda, atua como mediadora das relações de intermediação entre o trabalhador e a vaga.

Deixe seu Comentário

Leia Também